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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220317/بولندا-تعتزم-التخلي-عن-الغاز-الروسي-1060012758.html
بولندا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي
بولندا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي
قال وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكي، اليوم الخميس، إن بولندا لا تنوي شراء الغاز الروسي بعد عام 2022، حتى بموجب عقود قصيرة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:50+0000
2022-03-17T09:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
بولندا
روسيا
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وأضاف نايمسكي: "حتى لو بدا لشخص ما أن هذه (عمليات التسليم بموجب عقود قصيرة الأجل) يمكن أن تكون مربحة من وجهة نظر تجارية، فمن الصعب تخيل ذلك في الوقت الحالي".وينتهي العقد طويل الأجل لتوريد الغاز الروسي إلى بولندا في نهاية عام 2022. وقررت السلطات البولندية عدم تمديده.يذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن بولندا تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن إمدادات الفحم للتخلي عن استيراده من روسيا.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.واستهدفت عقوبات الدول الغربية البنك المركزي الروسي وتجميد أصوله للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج، إضافة إلى منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي "سويفت" بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.وشملت العقوبات أيضا استهداف 70 في المئة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.وكان من أبرز العقوبات الغربية على موسكو، قرار ألمانيا بوقف مشروع الغاز "التيار الشمالي 2".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/المفوضية-الأوروبية-ستقدم-خطة-للتخلي-عن-النفط-والغاز-الروسيين-بحلول-عام-2027-1059774385.html
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العالم, بولندا, روسيا

بولندا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي

09:50 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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قال وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكي، اليوم الخميس، إن بولندا لا تنوي شراء الغاز الروسي بعد عام 2022، حتى بموجب عقود قصيرة الأجل.
وأضاف نايمسكي: "حتى لو بدا لشخص ما أن هذه (عمليات التسليم بموجب عقود قصيرة الأجل) يمكن أن تكون مربحة من وجهة نظر تجارية، فمن الصعب تخيل ذلك في الوقت الحالي".
وينتهي العقد طويل الأجل لتوريد الغاز الروسي إلى بولندا في نهاية عام 2022. وقررت السلطات البولندية عدم تمديده.
يذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن بولندا تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن إمدادات الفحم للتخلي عن استيراده من روسيا.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
واستهدفت عقوبات الدول الغربية البنك المركزي الروسي وتجميد أصوله للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج، إضافة إلى منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي "سويفت" بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.
وشملت العقوبات أيضا استهداف 70 في المئة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
وكان من أبرز العقوبات الغربية على موسكو، قرار ألمانيا بوقف مشروع الغاز "التيار الشمالي 2".
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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