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بيسكوف: تصريح بايدن بشأن الرئيس بوتين غير مقبول
بيسكوف: تصريح بايدن بشأن الرئيس بوتين غير مقبول
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الرئيس بوتين غير مقبول، مؤكدا على أنه لا يحق... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:23+0000
2022-03-17T10:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. هذا وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسي "مجرم حرب".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".مثل هذه التصريحات التي أدلى بها السيد بايدن - سبق أن قلت بالأمس - غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة الذي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها".وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: تصريح بايدن بشأن الرئيس بوتين غير مقبول

10:23 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الرئيس بوتين غير مقبول، مؤكدا على أنه لا يحق لرئيس دولة قامت بقصف دولا أخرى التصريح بمثل هذه الكلمات.
موسكو - سبوتنيك. هذا وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسي "مجرم حرب".
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها
أمس, 19:55 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".
مثل هذه التصريحات التي أدلى بها السيد بايدن - سبق أن قلت بالأمس - غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة الذي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها".
وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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