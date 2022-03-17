https://arabic.sputniknews.com/20220317/بيسكوف-تصريح-بايدن-بشأن-الرئيس-بوتين-غير-مقبول-1060014728.html

بيسكوف: تصريح بايدن بشأن الرئيس بوتين غير مقبول

بيسكوف: تصريح بايدن بشأن الرئيس بوتين غير مقبول

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الرئيس بوتين غير مقبول، مؤكدا على أنه لا يحق... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T10:23+0000

2022-03-17T10:23+0000

2022-03-17T10:23+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. هذا وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسي "مجرم حرب".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".مثل هذه التصريحات التي أدلى بها السيد بايدن - سبق أن قلت بالأمس - غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة الذي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها".وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html

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