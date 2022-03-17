https://arabic.sputniknews.com/20220317/في-ظل-توترات-إقليمية-هل-يستهدف-تنظيم-داعش-المغرب-1060037660.html

في ظل توترات إقليمية… هل يستهدف تنظيم "داعش" المغرب

في ظل توترات إقليمية… هل يستهدف تنظيم "داعش" المغرب

حذر خبراء من مخاطر الذئاب المنفردة والعناصر الإرهابية التي تستهدف المغرب، وكذلك من تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية على نشاط التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T19:15+0000

2022-03-17T19:15+0000

2022-03-17T19:15+0000

أخبار المغرب اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

العالم العربي

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خلايا إرهابيةونجح المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، أمس الأربعاء، من توقيف خمسة متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، للاشتباه في تخطيطهم تنفيذ مشاريع تخريبية.تتراوح أعمار الموالين للتنظيم الخمسة ما بين 21 و44 سنة، وتم توقيفهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة في كل من "القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش".ورجح الخبراء أن العناصر الإرهابية والذئاب المنفردة تستهدف المغرب لعدة اعتبارات على رأسها الموقع الجغرافي والتوترات الإقليمية في المنطقة.علاقة التوترات بالذئاب المنفردةمن ناحيته قال الشرقاوي الروداني الخبير الأمني المغربي، إن الترابط ما بين الأحداث الدولية الوازنة على المعادلات الجيوسياسية والعسكرية وانتعاش تحرك الجماعات الإرهابية في مستوى مناطق العالم موجود طوال الوقت ومع كل أزمة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان والارتدادات السياسية التي تعيشها دول غرب أفريقيا رفعت أسهم الجماعات الإرهابية في بورصة في ميزان الفوضى، حيث تحاول بناء استراتيجية استقطاب خاصة داخل الدول ذات التأثير الإستراتيجي.قيادة جديدة للتنظيمويرى الخبير الأمني أن تعيين قيادة جديدة في تنظيم داعش" المحظور في روسيا"، خاصة مع وجود تنظيمات موالية داخل القارة الأفريقية، يدفع داعش إلى محاولة السيطرة، و إثبات الذات خاصة بعد تحييد عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى وكذلك محاولة كسب النفوذ في صراعها مع تنظيم القاعدة.تداعيات جائحة كوروناوأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية والتأثيرات المباشرة، خاصة على اقتصاديات الدول الأفريقية يمكن أن تتسع معها دائرة الدول المهددة بضربات إرهابية.ويرجح أن تكتيك داعش ينبني على الذئاب المنفردة في الدول التي تتسم سياساتها الأمنية بالتكامل. وأن التنظيمات الإرهابية تحاول أن تمر عبر الذئاب المنفردة في المملكة المغربية، وذلك لسهولة التحرك والاتصالات وكذلك تقليص إمكانية الكشف عن المخططات.وشدد على أن المملكة المغربية هي مستهدفة من الجماعات الإرهابية لعدة اعتبارات، منها الموقع الجغرافي، إضافة إلى أن تجربة الرباط الدولية في مكافحة الإرهاب تجعل منها هدفا استراتيجيا بالنسبة للتنظيمات، إضافة إلى قدرة الرباط على الصمود أمام تأثيرات التغييرات الجيوسياسية في المتوسط.في الإطار قال الخبير الأمني والاستراتيجي محمد أكضيض، إنه في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من المغرب تم ضبط وإيقاف الكثير من العناصر المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التظيمات في دول جنوب الصحراء أخذت مساحة كبيرة من ناحية التهديدات الإرهابية لدول الساحل، والتي تخلق توترات ومجازر في هذه الرقعة من القارة الأفريقية.الجماعات في دول الساحلوأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية المسلحة في دول الساحل حاولت اختراق المملكة المغربية من جهة حدوده الجنوبية والشرقية، إلا أن الاستخبارات المغربية واجهت كل هذا الخطر بتفكيك هذه الخلايا سواء كمجموعات أو على شكل ذئاب منفردة.وأوضح أن الخلية التي قبض عليها مؤخرا والموالية لتنظيم داعش، وجد بحوزتها مخطوطات تمجد القتل الوحشي المعروض من طرف داعش عبر الفضاء الافتراضي، إضافة لمخطوطات فيها شرح لكيفية تحضير عبوات ناسفة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في المملكة المغربية.وبحسب الخبير استغلت الخلية الظرف الاجتماعي المحلي، والتوترات الدولية وتداعياتها على القدرة الشرائية، وأن العناصر كانت تحاول بناء نفسها سواء تحت هذا الظرف أو ظرف آخر.وشدد على أن الحدود الجنوبية للمملكة المغربية المتاخمة لدول جنوب الصحراء أصبحت تمثل مخاطر حقيقة لانخراط البعض من المرتزقة في تنظيم داعش والاتجار بالسلاح والمساعدات الغذائية التي تتمكن التنظيمات الإرهابية من الحصول عليها.الجماعات في المنطقةفي مارس/ آذار 2017 تأسست ما يعرف بـ "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" بقيادة إياد أغ غالي، والتي تضم إمارة القاعدة في المغرب الإسلامي في الصحراء التابعة الجزائري يحيا أبو الهمام، و"أنصار الدين"، بقيادة غالي نفسه، و"المرابطون" التابعة لمحمد أولد نويني المعروف باسم حسن الأنصاري، وجبهة تحرير ماكينا التابعة لأمادو كوفا (جماعات محظورة في روسيا).في يناير/ كانون الثاني من العام 2020 شن تنظيم "داعش" هجوما على القوات المسلحة التابعة للنيجر والمنتشرة في شينيغودار بالقرب من الحدود مع مالي حيث خلف الهجوم 77 قتيلا.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/القبض-على-5-أشخاص-موالين-لـداعش-خططوا-لتنفيذ-عمليات-إرهابية-في-المغرب-1059960121.html

https://arabic.sputniknews.com/20210622/قوات-الأمن-المغربية-تفكك-خلية-لـداعش-في-مراكش-1049327803.html

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أخبار المغرب اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي