https://arabic.sputniknews.com/20220317/قتيل-وعشرات-الجرحى-بزلزال-يضرب-اليابان-1060001497.html
قتيل وعشرات الجرحى بزلزال يضرب اليابان
قتيل وعشرات الجرحى بزلزال يضرب اليابان
أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بأن شخصا لقى مصرعه وجرح العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T01:23+0000
2022-03-17T01:23+0000
2022-03-17T01:23+0000
اليابان
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موسكو - سبوتنيك.وقالت الوكالة في بيان، على تويتر، يوم الأربعاء، إن "زلزالا قويا أدى إلى مصرع شخص في مدينة سوما"، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى إصابة العشرات نتيجة الكارثة.وأشارت السلطات اليابانية إلى، أن "مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض"، وأن سكان المناطق في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عن ما يربو عن 2.9 مليون منزل.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زلزال-يضرب-الساحل-الشمالي-الشرقي-لليابان-وينذر-بحدوث--تسونامي-جديد-1059986992.html
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اليابان
قتيل وعشرات الجرحى بزلزال يضرب اليابان
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أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بأن شخصا لقى مصرعه وجرح العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان.
موسكو - سبوتنيك.وقالت الوكالة في بيان، على تويتر، يوم الأربعاء، إن "زلزالا قويا أدى إلى مصرع شخص في مدينة سوما
"، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى إصابة العشرات نتيجة الكارثة.
ووقع زلزال بقوة 7.3 درجة في منطقة تقع شمال شرق اليابان
في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، وحذرت السلطات من تهديد تسونامي.
وأشارت السلطات اليابانية إلى، أن "مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض"، وأن سكان المناطق في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.
وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عن ما يربو عن 2.9 مليون منزل.