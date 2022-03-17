https://arabic.sputniknews.com/20220317/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-نحو-200-جراء-زلزال-اليابان-1060011400.html
مصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 200 جراء زلزال اليابان
مصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 200 جراء زلزال اليابان
لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:04+0000
2022-03-17T09:04+0000
2022-03-17T09:04+0000
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وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخمبس، "بمقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 200 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية".وأشارت الهئية إلى أن "السلطات الأمنية اليابانية رفعت تحذيراتها من حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال، مؤكدة عدم وجود أي نشاط غير مألوف في موقع محطة فوكوشيما لتوليد الكهرباء.ووقع زلزال بقوة 7.3 درجة في منطقة تقع شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، وحذرت السلطات من تهديد تسونامي.وأشارت السلطات اليابانية إلى أن "مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض"، وأن سكان المناطق في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عن ما يربو على 2.9 مليون منزل.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/مشاهد-مروعة-ترصد-لحظة-وقوع-زلزال-اليابان-فيديو-1060003577.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 200 جراء زلزال اليابان
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لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخمبس، "بمقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 200 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية".
وأشارت الهئية إلى أن "السلطات الأمنية اليابانية رفعت تحذيراتها من حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال، مؤكدة عدم وجود أي نشاط غير مألوف في موقع محطة فوكوشيما لتوليد الكهرباء.
ووقع زلزال بقوة 7.3 درجة في منطقة تقع شمال شرق اليابان
في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، وحذرت السلطات من تهديد تسونامي.
وأشارت السلطات اليابانية إلى أن "مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض"، وأن سكان المناطق في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.
وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عن ما يربو على 2.9 مليون منزل.