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https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الخارجية-التركي-آمالنا-تتزايد-في-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-1060036168.html
وزير الخارجية التركي: آمالنا تتزايد في وقف إطلاق النار بأوكرانيا
وزير الخارجية التركي: آمالنا تتزايد في وقف إطلاق النار بأوكرانيا
أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، عن تزايد الآمال في وقف إطلاق النار بأوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:22+0000
2022-03-17T18:22+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال تشاووش أوغلو في تصريح قبل لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة لفيف: "آمالنا تزداد بوقف إطلاق النار إثر زيارتنا لروسيا وأوكرانيا"، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر الوزير التركي أن أوكرانيا اقترحت أن تكون بلاده أحد الضامنين، مشيرا إلى أن روسيا لم تعترض على ذلك.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/ماكرون-يقول-إن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-أحدثت-صدمة-كهربائية-لحلف-الناتو-1060036013.html
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أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية التركي: آمالنا تتزايد في وقف إطلاق النار بأوكرانيا

18:22 GMT 17.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، عن تزايد الآمال في وقف إطلاق النار بأوكرانيا.
وقال تشاووش أوغلو في تصريح قبل لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة لفيف: "آمالنا تزداد بوقف إطلاق النار إثر زيارتنا لروسيا وأوكرانيا"، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ماكرون يقول إن العملية الروسية في أوكرانيا أحدثت "صدمة كهربائية" لحلف "الناتو"
18:04 GMT
وذكر الوزير التركي أن أوكرانيا اقترحت أن تكون بلاده أحد الضامنين، مشيرا إلى أن روسيا لم تعترض على ذلك.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:46 GMT
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