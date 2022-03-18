https://arabic.sputniknews.com/20220318/الرئيس-الصربي-ينتقد-ازدواجية-الغرب-تجاه-ملفي-أوكرانيا-وكوسوفو-1060080707.html
الرئيس الصربي ينتقد "ازدواجية" الغرب تجاه ملفي أوكرانيا وكوسوفو
الرئيس الصربي ينتقد "ازدواجية" الغرب تجاه ملفي أوكرانيا وكوسوفو
انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ما وصفه بـ"المعايير المزدوجة" الغربية في التعامل مع ملفي أوكرانيا وكوسوفو. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T23:27+0000
2022-03-18T23:27+0000
2022-03-18T23:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
صربيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049162442_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f0a3dde69f462fdf84d9e5ab491bdd0a.jpg
بلغراد – سبوتنيك. وقال الرئيس الصربي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة "إنهم يخبروننا عن وحدة أراضي أوكرانيا.. الأمور محيرة في رؤوسنا جميعًا، احترام مبدأ القانون الدولي، حيث لا يوجد شك، ولكن من الذي انتهكه ومن كان الضحية.. إن الذي انتهك القانون الدولي وبدون قرار من مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارات صارمة على حساب صربيا. لهذا السبب نحن في وضع صعب".وأضاف أنه "من ناحية أخرى، لم تفرض روسيا عقوبات علينا أبدا.. يمكننا القول إنهم احتلوا مطار بريشتينا ثم غادروه. لكن في السنوات العشر الماضية، لم تكن روسيا ضد صربيا في قضايا السياسة الخارجية".وتابع: "ولكن [الغرب] يريدون وضعنا في الموقف الذي سنخسر فيه حليفنا الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي كان دائمًا مع الحفاظ على وحدة أراضي صربيا والقرار رقم 1244".وقال فوسيتش إن "صربيا لم تقدم أي وعود للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-الجيش-الأوكراني-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1060074998.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049162442_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_e0be99c019bdccc16878858b170b72f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صربيا
الرئيس الصربي ينتقد "ازدواجية" الغرب تجاه ملفي أوكرانيا وكوسوفو
23:27 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 23:28 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ما وصفه بـ"المعايير المزدوجة" الغربية في التعامل مع ملفي أوكرانيا وكوسوفو.
بلغراد – سبوتنيك
. وقال الرئيس الصربي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة "إنهم يخبروننا عن وحدة أراضي أوكرانيا.. الأمور محيرة في رؤوسنا جميعًا، احترام مبدأ القانون الدولي، حيث لا يوجد شك، ولكن من الذي انتهكه ومن كان الضحية.. إن الذي انتهك القانون الدولي وبدون قرار من مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارات صارمة على حساب صربيا. لهذا السبب نحن في وضع صعب".
وأضاف أنه "من ناحية أخرى، لم تفرض روسيا عقوبات علينا أبدا.. يمكننا القول إنهم احتلوا مطار بريشتينا ثم غادروه. لكن في السنوات العشر الماضية، لم تكن روسيا ضد صربيا في قضايا السياسة الخارجية".
وتابع: "ولكن [الغرب] يريدون وضعنا في الموقف الذي سنخسر فيه حليفنا الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي كان دائمًا مع الحفاظ على وحدة أراضي صربيا والقرار رقم 1244".
وقال فوسيتش إن "صربيا لم تقدم أي وعود للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.