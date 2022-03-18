https://arabic.sputniknews.com/20220318/الرئيس-الصربي-ينتقد-ازدواجية-الغرب-تجاه-ملفي-أوكرانيا-وكوسوفو-1060080707.html

الرئيس الصربي ينتقد "ازدواجية" الغرب تجاه ملفي أوكرانيا وكوسوفو

الرئيس الصربي ينتقد "ازدواجية" الغرب تجاه ملفي أوكرانيا وكوسوفو

انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ما وصفه بـ"المعايير المزدوجة" الغربية في التعامل مع ملفي أوكرانيا وكوسوفو. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T23:27+0000

2022-03-18T23:27+0000

2022-03-18T23:28+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

صربيا

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بلغراد – سبوتنيك. وقال الرئيس الصربي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة "إنهم يخبروننا عن وحدة أراضي أوكرانيا.. الأمور محيرة في رؤوسنا جميعًا، احترام مبدأ القانون الدولي، حيث لا يوجد شك، ولكن من الذي انتهكه ومن كان الضحية.. إن الذي انتهك القانون الدولي وبدون قرار من مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارات صارمة على حساب صربيا. لهذا السبب نحن في وضع صعب".وأضاف أنه "من ناحية أخرى، لم تفرض روسيا عقوبات علينا أبدا.. يمكننا القول إنهم احتلوا مطار بريشتينا ثم غادروه. لكن في السنوات العشر الماضية، لم تكن روسيا ضد صربيا في قضايا السياسة الخارجية".وتابع: "ولكن [الغرب] يريدون وضعنا في الموقف الذي سنخسر فيه حليفنا الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي كان دائمًا مع الحفاظ على وحدة أراضي صربيا والقرار رقم 1244".وقال فوسيتش إن "صربيا لم تقدم أي وعود للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-الجيش-الأوكراني-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1060074998.html

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