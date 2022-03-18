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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بوتين-يعتزم-إجراء-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-الفرنسي-ماكرون-1060053133.html
بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون
بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون
صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:56+0000
2022-03-18T09:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار فرنسا
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الصباح، تم إجراء محادثة هاتفية بالفعل مع المستشار الألماني شولتز ... وفي غضون ساعة، من المحتمل أن يعقد الرئيس اجتماعا عمليًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الروسي)".وأضاف بيسكوف: "ومن المقرر أن يجري الرئيس محادثة هاتفية في المساء. ستكون هذه محادثة مع إيمانويل ماكرون".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوتين-يقدم-لماكرون-وشولتز-دلائل-على-الانتهاكات-الإنسانية-الجسيمة-لنظام-كييف-1059804814.html
أخبار فرنسا
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روسيا, أخبار فرنسا , فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون

بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون

09:56 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الصباح، تم إجراء محادثة هاتفية بالفعل مع المستشار الألماني شولتز ... وفي غضون ساعة، من المحتمل أن يعقد الرئيس اجتماعا عمليًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الروسي)".

وأضاف بيسكوف: "ومن المقرر أن يجري الرئيس محادثة هاتفية في المساء. ستكون هذه محادثة مع إيمانويل ماكرون".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون في قمة G20 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكران
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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