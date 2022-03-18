https://arabic.sputniknews.com/20220318/تركي-آل-الشيخ-يظهر-في-فيديو-متنكرا-بشخصية-سيمبسون-الكرتونية-الشهيرة-1060045259.html
تركي آل الشيخ يظهر في فيديو متنكرا بشخصية "سيمبسون" الكرتونية الشهيرة
تركي آل الشيخ يظهر في فيديو متنكرا بشخصية "سيمبسون" الكرتونية الشهيرة
ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو، وهو متنكر بشخصية "هومر سيمبسون" أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:10+0000
2022-03-18T07:10+0000
2022-03-18T07:10+0000
السعودية
تركي آل الشيخ
موسم الرياض
منوعات
مجتمع
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ونشر تركي آل الشيخ الفيديو عبر حسابه بتويتر، وظهر فيه متنكرا ومحاطا بعدد من الأشخاص المتنكرين بشخصيات مثل باتمان وميكي ماوس.وأرفق الفيديو بتعليق "رسالتي لكل زوارنا اليوم وننتظركم بكرة بتنكر أقوى … فاجئوني … أحبكم … موسم الرياض".وفي الفيديو قال آل شيخ "سعيد أنا اليوم بمشاركتكم في الحفلة التنكرية في البوليفارد و ونتروندرلاند ندعوكم بكرة لحفلة تنكرية أكبر وأقوى ويا ريتني كنت معاكم تحياتي لأهل الرياض".وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ، عن فرصة الدخول مجانا إلى "بوليفارد الرياض" يومي 17 و18 مارس/ آذار الجاري، بالإضافة إلى جائزة سيارة لأفضل مشارك.لكن حدد آل الشيخ شرطا مهما لمن يرغبون في الاستفادة من هذه الامتيازات، وهو أن يدخلوا "بوليفارد الرياض" في الخميس والجمعة متنكرين في صورة بطل خارق أو شخصية "أنيمي" يابانية، أو شخصية سينمائية أو تلفزيونية.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف الشهر الجاري عن تفضيله متابعة الأعمال الدرامية المنتمية للخيال العلمي، وكذلك التي تتناول الأبطال الخارقين، فضلا عن رسوم "الأنيميشن".وأوضح في تصريحات لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية أنه يفضل تلك النوعية من الأعمال لكونها تخرجه من وتيرة العمل، قائلا: "ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال والخيال العلمي والأبطال الخارقين والأنبمبيشن أيا كانت، ولكن شيئا على الأقل من شركة "مارفل" أو اليابان".وأردف: "ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، وأقوم بمتابعة تلك الأعمال غالبا لمدة نصف ساعة يوميا قبل النوم".
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السعودية, تركي آل الشيخ, موسم الرياض, منوعات, مجتمع
تركي آل الشيخ يظهر في فيديو متنكرا بشخصية "سيمبسون" الكرتونية الشهيرة
تابعنا عبر
ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو، وهو متنكر بشخصية "هومر سيمبسون" أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير.
ونشر تركي آل الشيخ
الفيديو عبر حسابه بتويتر، وظهر فيه متنكرا ومحاطا بعدد من الأشخاص المتنكرين بشخصيات مثل باتمان وميكي ماوس.
وأرفق الفيديو بتعليق "رسالتي لكل زوارنا اليوم وننتظركم بكرة بتنكر أقوى … فاجئوني … أحبكم … موسم الرياض".
وفي الفيديو قال آل شيخ "سعيد أنا اليوم بمشاركتكم في الحفلة التنكرية في البوليفارد و ونتروندرلاند ندعوكم بكرة لحفلة تنكرية أكبر وأقوى ويا ريتني كنت معاكم تحياتي لأهل الرياض".
وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ، عن فرصة الدخول مجانا إلى "بوليفارد الرياض" يومي 17 و18 مارس/ آذار الجاري، بالإضافة إلى جائزة سيارة لأفضل مشارك.
لكن حدد آل الشيخ شرطا مهما لمن يرغبون في الاستفادة من هذه الامتيازات، وهو أن يدخلوا "بوليفارد الرياض" في الخميس والجمعة متنكرين في صورة بطل خارق أو شخصية "أنيمي" يابانية، أو شخصية سينمائية أو تلفزيونية.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
، كشف الشهر الجاري عن تفضيله متابعة الأعمال الدرامية المنتمية للخيال العلمي، وكذلك التي تتناول الأبطال الخارقين، فضلا عن رسوم "الأنيميشن".
وأوضح في تصريحات لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية أنه يفضل تلك النوعية من الأعمال لكونها تخرجه من وتيرة العمل، قائلا: "ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال والخيال العلمي والأبطال الخارقين والأنبمبيشن أيا كانت، ولكن شيئا على الأقل من شركة "مارفل" أو اليابان".
وأردف: "ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، وأقوم بمتابعة تلك الأعمال غالبا لمدة نصف ساعة يوميا قبل النوم".