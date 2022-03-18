https://arabic.sputniknews.com/20220318/قائد-القيادة-الأمريكية-الوسطى-إنهاء-الحرب-في-اليمن-ليس-من-مصلحة-إيران-1060070715.html

قائد القيادة الأمريكية الوسطى: إنهاء الحرب في اليمن ليس من مصلحة إيران

قائد القيادة الأمريكية الوسطى: إنهاء الحرب في اليمن ليس من مصلحة إيران

قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى، الجنرال كينيث ماكنزي، إن "إيران تحول دون التوصل إلى حل للأزمة في اليمن". 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T15:46+0000

2022-03-18T15:46+0000

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وأضاف ماكنزي، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن "إيران تمثل التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأمن المنطقة"، مشيرا إلى أن "هذا التهديد يمتد من وكلائها في اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان وحتى الحدود مع إسرائيل".وأوضح أن "السعودية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الحوثيين الذي يملكون مسيّرات وصواريخ بفضل الإيرانيين"، مشيرا إلى "توسيع الحوثيين هجماتهم لتشمل تجمعات مدنية وقواعد عسكرية أمريكية في الإمارات".وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى: "طهران لم ترسل كيس أرز واحداً أو أي مواد غذائية إلى اليمن، في الواقع كل ما أرسلته هي أدوات لقتل الأشخاص"، على حد قوله.وانتقد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، نهج مجلس الأمن الدولي المنحاز في أزمة اليمن، معتبرا أنه يأتي في مسار يناقض العملية السياسية لحل الأزمة فيه.وقال أصغر خاجي، خلال محادثات هاتفية مع المندوب السويدي الخاص بشؤون اليمن بيتر سمنيبي، إن "مجلس الأمن الدولي منحاز في أزمة اليمن ومتأثر بالاعتبارات واللوبيات السياسية لدول العدوان"، معتبرا أن هذا يأتي في مسار يناقض العملية السياسية في سياق حل أزمة اليمن، الأمر الذي من شأنه المزيد من تعميق عدم الثقة بين أطراف النزاع، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد الجانبان "ضرورة تنمية وتطوير التعاون في سياق المساعدة بحل أزمة اليمن وإنهاء الكارثة الإنسانية الراهنة التي يواجهها بأقرب وقت ممكن".ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/جنرال-أمريكي-إيران-تمتلك-3000-صاروخ-باليستي-بعضها-يصل-إلى-تل-أبيب-1059950126.html

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