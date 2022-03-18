https://arabic.sputniknews.com/20220318/كلوب-يعلن-تجدد-إصابة-محمد-صلاح-1060060269.html

كلوب يعلن تجدد إصابة محمد صلاح

كلوب يعلن تجدد إصابة محمد صلاح

أعلن يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، تجدد إصابة نجم الفريق اللاعب المصري، محمد صلاح. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T12:32+0000

2022-03-18T12:32+0000

2022-03-18T12:32+0000

ليفربول

أخبار الدوري الإنجليزي

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وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن محمد صلاح، شعر بألم في قدمه بعد مشاركته أمام أرسنال.وصرح كلوب: "محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد المباراة، علينا أن ننتظر ونرى"، بحسب موقع "ليفربول إيكو" البريطاني.وأشار إلى أن "موقف مشاركة صلاح في مباراة نوتينغهام غير معروف حتى الآن، وسيتم تحديده في الساعات القادمة."وتابع مدرب ليفربول "ترينت أليكساندر أرنولد ستمنعه الإصابة من المشاركة ضد نوتنجام فورست يوم الأحد، ولن يشارك مع إنجلترا أيضا".وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء، الذي أقيم على ملعب "فالمر"، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/صحفي-إيطالي-مشهور-يكشف-موقف-محمد-صلاح-من-الانضمام-إلى-برشلونة-هذا-الصيف-1059968565.html

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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي