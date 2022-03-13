https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-إصابة-محمد-صلاح-هل-يشارك-في-مباراتي-المنتخب-المصري-أمام-السنغال-1059853070.html

بعد إصابة محمد صلاح… هل يشارك في مباراتي المنتخب المصري أمام السنغال؟

بعد إصابة محمد صلاح… هل يشارك في مباراتي المنتخب المصري أمام السنغال؟

ينتاب الجماهير المصرية شعور بالقلق بعد أنباء إصابة محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول أمام برايتون، أمس السبت. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T16:16+0000

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2022-03-13T16:16+0000

رياضة

أخبار مصر الآن

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وتأتي إصابة نجم المنتخب المصري قبل أيام من مباراة مصر أمام السنغال المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وأصيب محمد صلاح في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعدما سجل الهدف الثاني لليفربول، ورغم أنه لم يلتحم من لاعبي الخصم إلا أن الفريق الطبي نقله إلى خارج الملعب ليكمل المباراة مكانه البرتغالي دييجو جوتا.ورغم أن بعض التقارير الصحفية تقول إن إصابة محمد صلاح كانت أسفل الساق، فإن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، طمأن الجماهير المصرية بتصريح عقب المباراة قال فيه إنه يعتقد أن إصابة صلاح ليست خطيرة للغاية.ولفت كلوب إلى أن صلاح أصيب عندما حاول ضرب الكرة، مضيفا: "عندما يجلس محمد صلاح، هناك شيء ليس صحيحا".ويقول موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الأحد، إنه رغم تصريحات كلوب، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موقف صلاح وما إذا كان قادرا على المشاركة مع المنتخب المصري في مباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس/ أذار الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/بعد-إصابته-في-مباراة-برايتون-هل-يغيب-محمد-صلاح-عن-مباراة-ليفربول-المقبلة-1059820183.html

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