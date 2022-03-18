عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220318/لبنان-يوجه-دعوة-إلى-أمريكا-بشأن-مفاوضات-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1060071973.html
لبنان يوجه دعوة إلى أمريكا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
لبنان يوجه دعوة إلى أمريكا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
وجّه لبنان، اليوم الجمعة، دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:17+0000
2022-03-18T16:18+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
وأفادت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، بأن "الرئيس ميشال عون عقد، اجتماعا مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، في بيروت، لبحث نتائج اللجنة التقنية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية".وأفاد البيان بـ"استعراض نتائج اللجنة التقنية (تضم ممثلي الرئاسة والحكومة والجيش وقطاع البترول)، والتي درست مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل"، داعيا الولايات المتحدة إلى استكمال جهود المفاوضات، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.وأوضح البيان أن "الرؤساء الثلاثة ناقشوا الملاحظات والاستفسارات حول المقترح الأمريكي، بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية".وأضاف: "تقرر دعوة الولايات المتحدة إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة".وتوقفت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منذ مايو/ أيار 2021، بعد عقد 4 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_1b6f0179e05650c632e59ef250c8ed64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

لبنان يوجه دعوة إلى أمريكا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

16:17 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 18.03.2022)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
تابعنا عبرGoogle news
وجّه لبنان، اليوم الجمعة، دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.
وأفادت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، بأن "الرئيس ميشال عون عقد، اجتماعا مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، في بيروت، لبحث نتائج اللجنة التقنية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية".
وأفاد البيان بـ"استعراض نتائج اللجنة التقنية (تضم ممثلي الرئاسة والحكومة والجيش وقطاع البترول)، والتي درست مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل"، داعيا الولايات المتحدة إلى استكمال جهود المفاوضات، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.
وأوضح البيان أن "الرؤساء الثلاثة ناقشوا الملاحظات والاستفسارات حول المقترح الأمريكي، بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية".
وأضاف: "تقرر دعوة الولايات المتحدة إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة".
وتوقفت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منذ مايو/ أيار 2021، بعد عقد 4 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:04 GMT - سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала