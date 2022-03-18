لبنان يوجه دعوة إلى أمريكا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
16:17 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 18.03.2022)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
وجّه لبنان، اليوم الجمعة، دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.
وأفادت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، بأن "الرئيس ميشال عون عقد، اجتماعا مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، في بيروت، لبحث نتائج اللجنة التقنية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية".
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: بحثنا موضوع المصارف وتم التوافق على دعوة مجلس الوزراء الساعة ١٠ صباح السبت لبحث هذا الموضوع— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 18, 2022
وأفاد البيان بـ"استعراض نتائج اللجنة التقنية (تضم ممثلي الرئاسة والحكومة والجيش وقطاع البترول)، والتي درست مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل"، داعيا الولايات المتحدة إلى استكمال جهود المفاوضات، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.
وأوضح البيان أن "الرؤساء الثلاثة ناقشوا الملاحظات والاستفسارات حول المقترح الأمريكي، بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية".
بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تمّ خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 18, 2022
وأضاف: "تقرر دعوة الولايات المتحدة إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة".
بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 18, 2022
وتوقفت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منذ مايو/ أيار 2021، بعد عقد 4 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.