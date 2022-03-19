https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-اعتراض-صاروخ-باليستي-أطلق-باتجاه-مدينة-جازان-لاستهداف-المدنيين-1060117716.html
التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين
التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين
قال التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأحد، أنه اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T23:42+0000
2022-03-19T23:42+0000
2022-03-19T23:42+0000
السعودية
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وقال التحالف في بيان: "تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيرات وصواريخ الكروز"،بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "نرصد ونتابع طائرات مسيرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين".وفي وقت سابق، استهدف الحوثيون أيضا محطة كهرباء ظهران الجنوب بالسعودية، بجانب منشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية المياه في جازان.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعتبر-هجمات-الحوثي-الأخيرة-ضد-السعودية-رفضا-للدعوة-الخليجية-للحوار-1060117430.html
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السعودية
التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين
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قال التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأحد، أنه اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين.
وقال التحالف في بيان: "تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيرات وصواريخ الكروز"،بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف البيان: "نرصد ونتابع طائرات مسيرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين".
وفي وقت سابق، استهدف الحوثيون أيضا محطة كهرباء ظهران الجنوب بالسعودية
، بجانب منشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية المياه في جازان.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.