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https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-هجوم-استهدف-محطة-تحلية-بالشقيق-ومنشأة-أرامكو-بجازان-السعودية-1060116899.html
التحالف العربي: هجوم استهدف محطة تحلية بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان السعودية
التحالف العربي: هجوم استهدف محطة تحلية بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان السعودية
أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة، اليوم السبت، أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T21:49+0000
2022-03-19T21:49+0000
الحرب على اليمن
قوات التحالف العربي
السعودية
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وذكرت قناة العربية، مساء اليوم السبت، أن التحالف العربي في اليمن قد أصدر بيانا أكد من خلاله أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان، لافتا إلى تصعيد جماعة "أنصار الله" بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.وكشف التحالف العربي، أيضا، تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط، مضيفا أنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.ونفذ التحالف العربي خلال الفترة الماضية عددا من الضربات الجوية ضد "الحوثيين" ومواقعهم العسكرية في مدينة صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لهم، في وقت بث مقاطع مصورة تظهر تحويل أنصار الله مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.ويشار إلى أن التحالف قد أعلن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/السعودية-توجه-طلبا-إلى-المجتمع-الدولي-بشأن-أنصار-الله-بعد-هجوم-الإمارات-الأخير-1056713439.html
السعودية
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الحرب على اليمن, قوات التحالف العربي, السعودية

التحالف العربي: هجوم استهدف محطة تحلية بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان السعودية

21:49 GMT 19.03.2022
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERSحريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
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أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة، اليوم السبت، أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.
وذكرت قناة العربية، مساء اليوم السبت، أن التحالف العربي في اليمن قد أصدر بيانا أكد من خلاله أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان، لافتا إلى تصعيد جماعة "أنصار الله" بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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وكشف التحالف العربي، أيضا، تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط، مضيفا أنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.
ونفذ التحالف العربي خلال الفترة الماضية عددا من الضربات الجوية ضد "الحوثيين" ومواقعهم العسكرية في مدينة صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لهم، في وقت بث مقاطع مصورة تظهر تحويل أنصار الله مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.
ويشار إلى أن التحالف قد أعلن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.
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