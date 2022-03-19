https://arabic.sputniknews.com/20220319/الحرس-الثوري-الأمن-المستدام-في-الخليج-ومضيق-هرمز-خطنا-الأحمر-1060116169.html
الحرس الثوري: الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز خطنا الأحمر
الحرس الثوري: الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز خطنا الأحمر
أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، أن الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز هو خط أحمر. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T20:59+0000
2022-03-19T20:59+0000
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إيران
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "المقاتلين الجهاديين والثوريين في كل زمان ومكان ملزمون بالسعي حتى النهاية للدفاع الكامل عن المصالح الإيرانية، إضافة إلى توخي الحذر واليقظة الدائمين من نشاطات الأعداء".وقال الأدميرال تنكسيري: "دفاعنا هجومي الطابع، وإذا اتخذت أية خطوة تهديدية من قبل أعداء الثورة ، فإننا سنقضي على مصدر ذلك التهديد".وأشار قائد بحرية الحرس الثوري إلى أن "الأعداء يخططون باستمرار لتأجيج الفتن وحياكة المؤامرات، وعلينا رفع مستوى جهوزيتنا القتالية وقوتنا باستمرار من أجل حماية أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم".وناشد الأدميرال تنكسيري جميع المقاتلين والقادة في سلاح البحرية للحرس الثوري تقييم مشهد المواجهة بشكل جيد، ومراقبة نشاطات أعداء إيران بعيون ساهرة وعدم الغفلة ولو للحظة واحدة.وفي السياق نفسه، حذر سلاح الجو الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء من ارتكاب أية حماقة، مهددا بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم".وقال قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحدي، إن "جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الايراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع"، معربا عن أمله بتصنيع مايحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لن-تبقى-دون-رد-وزير-داخلية-إيران-يحذر-الأعداء-1059863721.html
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إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري: الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز خطنا الأحمر
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أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، أن الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز هو خط أحمر.
ونقلت وكالة مهر للأنباء
، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "المقاتلين الجهاديين والثوريين في كل زمان ومكان ملزمون بالسعي حتى النهاية للدفاع الكامل عن المصالح الإيرانية، إضافة إلى توخي الحذر واليقظة الدائمين من نشاطات الأعداء".
وقال الأدميرال تنكسيري: "دفاعنا هجومي الطابع، وإذا اتخذت أية خطوة تهديدية من قبل أعداء الثورة ، فإننا سنقضي على مصدر ذلك التهديد".
وأشار قائد بحرية الحرس الثوري
إلى أن "الأعداء يخططون باستمرار لتأجيج الفتن وحياكة المؤامرات، وعلينا رفع مستوى جهوزيتنا القتالية وقوتنا باستمرار من أجل حماية أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم".
وناشد الأدميرال تنكسيري جميع المقاتلين والقادة في سلاح البحرية للحرس الثوري تقييم مشهد المواجهة بشكل جيد، ومراقبة نشاطات أعداء إيران بعيون ساهرة وعدم الغفلة ولو للحظة واحدة.
وفي السياق نفسه، حذر سلاح الجو الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء من ارتكاب أية حماقة، مهددا بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم".
وقال قائد سلاح الجو الإيراني
العميد طيار حميد واحدي، إن "جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الايراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع"، معربا عن أمله بتصنيع مايحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا.