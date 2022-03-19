https://arabic.sputniknews.com/20220319/سلاح-الجو-الإيراني-يهدد-الأعداء-بـتلقيهم-صفعة-مؤلمة-للغاية-تبعث-على-الندم-1060093284.html

سلاح الجو الإيراني يهدد الأعداء بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم"

سلاح الجو الإيراني يهدد الأعداء بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم"

حذر سلاح الجو الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء من ارتكاب أية حماقة، مهددا بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم". 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T11:58+0000

2022-03-19T11:58+0000

2022-03-19T11:58+0000

أخبار إيران

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وقال قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحدي، إن "جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الايراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع"، معربا عن أمله بتصنيع مايحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وشدد حميد واحدي على أن "طياري سلاح الجو يتمتعون بالجهوزية الكاملة للدفاع عن الحدود الجوية والبرية للبلاد ويلتزمون بتوجيهات قائد الثورة بكل وجودهم"، مؤكدا أن إيران لاأطماع لها في أي بلد إلا أنه لو ارتكب الاعداء حماقة ما سيتلقون ردا حازما للغاية".وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أكد الثلاثاء الماضي، أن "إيران ستقطع أيدي المعتدين وأعداء إيران".وأكد اللواء سلامي، خلال مراسم تسلم بحرية الحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، أن "جهود علماء إيران في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات ذكية، قطعت أيدي المعتدين وأعداء إيران".وأوضح أن "للشباب وتجديد القوة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "الأساليب الجديدة في تعاظم قدرة النظام الإسلامي مهمة بالنسبة لنا، حيث اكتملت اليوم هندسة قوة القوات البحرية من خلال تسليمها غاطسات ذكية".وأقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة للحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.وكشف الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".وأزاح الجيش الإيراني الستار، مؤخرا، عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.

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