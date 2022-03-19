https://arabic.sputniknews.com/20220319/الحكومة-المغربية-تصادق-على-اتفاقية-جديدة-مع-إسرائيل-1060097514.html

الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية جديدة مع إسرائيل

الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية جديدة مع إسرائيل

وقعت الحكومة المغربية على معاهدة جديدة مع إسرائيل حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T13:19+0000

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أخبار المغرب اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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حسب وسائل إعلام محلية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس: "وافقنا على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري، بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير/ شباط الماضي".وأضاف بايتاس، أن "مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالنيابة عن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية".وشهدت مدينة الدار البيضاء، في المغرب، توقيع اتفاية توأمة بين نادٍ بيضاوي عريق، ونادٍ إسرائيلي.وأعلن ناديا البلدي البيضاوي (cmc) ومكابي زافون للتنس الإسرائيلي، عن عقد شراكة وتوأمة من أجل النهوض بلعبة التنس في البلدين، وذلك حسب موقع هسبريس المغربي.وأوضح رئيس جمعية النادي البلدي البيضاوي، عبد الإله بنيس، أنه "بناء على توجيهات الملك محمد السادس تم توقيع هذه الشراكة"، مؤكدا أن "هذه التوأمة، ستشكل سابقة في مجتمع التنس حيث سيعملان معا على تعزيز روح التسامح والتعايش بين شعوب العالم".من جانبه، كشف رئيس النادي الإسرائيلي، أيران لاروفيتش، أن "الحلم تحول إلى حقيقة، بزيارته للمغرب وعقد هذه التوأمة"، مؤكدا أنه لما توصل بالمقترح من قبل رئيسة جمعية بيت الحكمة نجيبة جلال، وافق على الفور دون تردد، للتقدير الكبير الذي يكنه للمملكة المغربية.يشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/اتفاقية-جديدة-بين-المغرب-وإسرائيل-هي-الأولى-من-نوعها-فيديو-1060004275.html

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