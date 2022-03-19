https://arabic.sputniknews.com/20220319/السعودية-ترد-على-أنباء-حول-زيارة-بلينكن-قريبا-للرياض-1060083270.html

السعودية ترد على أنباء حول زيارة بلينكن قريبا للرياض

السعودية ترد على أنباء حول زيارة بلينكن قريبا للرياض

ردت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي على ما تم تداوله في وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرياض... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T06:57+0000

2022-03-19T06:57+0000

2022-03-19T06:57+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، نفت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة عن تلك الزيارة.وأكدت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.وفي وقت سابق، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن 5 مصادر إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية، أن بلينكن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوعين القادمين، في جولة تشمل إسرائيل، وفلسطين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.وذكرت المصادر أن بلينكن أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن اعتزامه زيارة المنطقة في اجتماعهما الذي انعقد في ريغا، قبل 10 أيام.وأضاف "تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكل بناء للغاية على جميع مستويات الحكومة لتعزيز المصالح المشتركة للأمن والاستقرار الاقتصادي، المسؤولون السعوديون والأمريكيون على تواصل دائم على مستوى فني".

https://arabic.sputniknews.com/20220318/مسؤول-السعودية-تعمل-مع-واشنطن-بشكل-بناء-وتتطلع-إلى-استقبال-بلينكن-في-القريب-العاجل-1060054549.html

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