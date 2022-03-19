https://arabic.sputniknews.com/20220319/السيسي-لأحد-المواطنين-عن-غلاء-الأسعار-مالك-بالعالم-فيديو-1060088274.html

السيسي لأحد المواطنين عن غلاء الأسعار: مالك بالعالم... فيديو

السيسي لأحد المواطنين عن غلاء الأسعار: مالك بالعالم... فيديو

تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع أحد المواطنين بشأن غلاء أسعار العديد من المنتجات ‏الغذائية في مصر بالوقت الحالي.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T10:07+0000

2022-03-19T10:07+0000

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وأثناء جولته التفقدية، أمس الجمعة، بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، توقف السيسي عند بعض المواطنين ليسأل عن أحوالهم، ويهنئهم بقرب حلول شهر رمضان، وسأل صاحب مخبز: "لماذا تعتقد أن هناك غلاء في الأسعار"، ليرد أحد المواطنين عليه: "لأن هناك غلو في الأسعار في العالم كله"، ولكن رد الرئيس المصري عليه قائلا: "هو أنت مالك بالعالم، هل قمنا برفع سعر الدقيق عليكم؟"، وأجاب المواطن بالنفي.وتابع السيسي موضحا: "تحن نعطي الدقيق الآن من وزارة التموين بالحصة، سواء كان للمدعم أو غير المدعم، إذا أنتم تأخذون ثمن الدقيق الآن بسعر أنت على علم به، وهذا يعني أن الدقيق الحر أقوم بإمداده لك هو بسعر لكي تظل محافظا على سعر الرغيف الحر".وناشد الرئيس المصري أصحاب المحلات والمصانع أن "يكسبوا ولكن بالعقل، لافتا إلى أن هناك أشخاص لديهم بضاعة راقدة بالأسبوع والشهر، ولكن الخبز الناس كلها تحصل عليه".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة المصرية بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.قالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".ووجه السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير كافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، موجها أيضا بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/السيسي-يصدر-توجيها-بحق-مواطنة-التقاها-أثناء-مرور-موكبه-فيديو-1060080083.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي