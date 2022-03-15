https://arabic.sputniknews.com/20220315/السيسي-يوجه-الحكومة-المصرية-بتسعير-الخبز-غير-المدعم-للحد-من-ارتفاع-ثمنه-1059928025.html

السيسي يوجه الحكومة المصرية بتسعير الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه

السيسي يوجه الحكومة المصرية بتسعير الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T12:47+0000

2022-03-15T12:47+0000

2022-03-15T12:47+0000

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".ووجه السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير كافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، موجها أيضا بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.وأكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية.وحسب تصريحات نقلها مصراوي، وأدلى بها مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، قال: "هناك تعليمات من الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصاً المدرج منها على بطاقة التموين".وتوعد مدبولي محتكري البضائع بتنفيذ الإجراءات القانونية ضدهم، قائلا: "الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع"، مشددا: "سيتم التعامل حيال ذلك وَفق الإجراءات القانونية المتبعة".من جهته، أوضح زير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، أن الوزارة رصدت ظواهر سلبية تتعلق بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خصوصاً الأرز، والدقيق.وأشار إلى أن الوزارة ضبطت كميات كبيرة من المواد التي تم احتكارها، لافتا إلى أن التعامل مع تلك المخالفات سيتم وفقا للقانون، مؤكدا ان الوزارة ستقوم بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أية ممارسات كهذه.وعن طبيعة احتياطي السلع الأساسية أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أية شحنات إضافية من القمح على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم".

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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي