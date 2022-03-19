https://arabic.sputniknews.com/20220319/رسميا-ميسي-يغيب-عن-مباراة-موناكو-في-الدوري-الفرنسي-الأحد-بسبب-المرض-1060100232.html

رسميا... ميسي يغيب عن مباراة موناكو في الدوري الفرنسي الأحد بسبب المرض

رسميا... ميسي يغيب عن مباراة موناكو في الدوري الفرنسي الأحد بسبب المرض

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، غياب لاعبه، ليونيل ميسي، عن مواجهة فريق موناكو، ‏في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T14:09+0000

2022-03-19T14:09+0000

2022-03-19T14:09+0000

ليونيل ميسي

رياضة

مجتمع

نادي باريس سان جيرمان

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وذكر باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، أن ميسي سيغيب عن المواجهة المقامة على ملعب لويس الثاني، غدا الأحد، بسبب إصابته بالأنفلونزا، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف أن ميسي يخضع للعلاج منذ 48 ساعة بسبب الإنفلونزا التي تعرض لها.وكان ميسي تعرض لصيحات استهجان من أنصاره، بعد هزيمة فريقه أمام نانت بثلاثية نظيفة في نهاية الأسبوع الماضي، والذي جاء بعد خروج نادي باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.كما غاب اللاعب، أنخيل دي ماريا، عن الملاعب بسبب مشكلة في أوتار الركبة، بينما من المتوقع أن يعود اللاعبان سيرجيو راموس وأندير هيريرا للمشاركة في المباريات، بعد فترة التوقف الدولية، وفقا لباريس سان جيرمان.وكانت الأرجنتين استدعت ليونسل ميسي، يوم الجمعة الماضي، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 ضد كل من فنزويلا والإكوادور، والمقامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.وغاب ميسي عن المباراتين السابقتين في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان يتصدر جدول الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، بينما يأتي فريق موناكو في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

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ليونيل ميسي, رياضة, مجتمع, نادي باريس سان جيرمان