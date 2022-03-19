https://arabic.sputniknews.com/20220319/رواد-الفضاء-الروس-يكشفون-سبب-ارتدائهم-بزات-صفراء-وزقاء-1060105527.html
رواد الفضاء الروس يكشفون سبب ارتدائهم بزات "صفراء وزقاء"
رواد الفضاء الروس يكشفون سبب ارتدائهم بزات "صفراء وزقاء"
وصل رواد الفضاء الروس أوليغ أرتيمييف، ودينيس ماتفيف، وسيرغي كورساكوف، إلى محطة الفضاء الدولية يوم أمس الجمعة، وظهروا أمام الكاميرا ببدلات صفراء ذات خطوط زرقاء. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:44+0000
2022-03-19T15:44+0000
2022-03-19T15:44+0000
روسيا
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وقال أرتيمييف: "يختار كل طاقم بدلاته الخاصة حتى لا يكونوا متماثلين"، حسبما ذكره موقع "إم كي آر يو".وأضاف أرتيمييف: "في الواقع، تراكمت الكثير من الملابس الصفراء، كان يجب علينا استخدامها في النهاية".كما كشف رئيس الشركة الروسية للفضاء "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، الغطاء عن سبب ارتداء البدلات الصفراء والزرقاء لرواد الفضاء الروس في محطة الفضاء الدولية، فوفقا له "وصل أوليغ أرتيمييف، ودينيس ماتفيف، وسيرغي كورساكوف، إلى المحطة ببدلات مصنوعة على طراز جامعة باومان (التي تخرج الرواد منها)".وقال مدير الجزء الروسي من مهمة محطة الفضاء الدولية، فلاديمير سولوفيوف، يوم أمس الجمعة، في 19 مارس/آذار، إن "مركبة "سويوز إم إس 21" التحمت بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي".ولفت سولوفيوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إلى أن "سبب انتقال طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس 21" إلى آلية الالتحام اليدوي بمحطة الفضاء الدولية (ISS) لم يتضح بعد".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/متاجر-الزي-العسكري-اللبنانية-تعرض-نياشين-تحمل-حرف-z-للبيع-بسبب-الطلب-المتزايد-1060093445.html
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روسيا
رواد الفضاء الروس يكشفون سبب ارتدائهم بزات "صفراء وزقاء"
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وصل رواد الفضاء الروس أوليغ أرتيمييف، ودينيس ماتفيف، وسيرغي كورساكوف، إلى محطة الفضاء الدولية يوم أمس الجمعة، وظهروا أمام الكاميرا ببدلات صفراء ذات خطوط زرقاء.
وقال أرتيمييف: "يختار كل طاقم بدلاته الخاصة حتى لا يكونوا متماثلين"، حسبما ذكره موقع "إم كي آر يو"
.
وأضاف أرتيمييف: "في الواقع، تراكمت الكثير من الملابس الصفراء، كان يجب علينا استخدامها في النهاية".
كما كشف رئيس الشركة الروسية للفضاء "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، الغطاء عن سبب ارتداء البدلات الصفراء والزرقاء لرواد الفضاء الروس في محطة الفضاء الدولية، فوفقا له "وصل أوليغ أرتيمييف، ودينيس ماتفيف، وسيرغي كورساكوف، إلى المحطة ببدلات مصنوعة على طراز جامعة باومان (التي تخرج الرواد منها)".
وقال مدير الجزء الروسي من مهمة محطة الفضاء الدولية، فلاديمير سولوفيوف
، يوم أمس الجمعة، في 19 مارس/آذار، إن "مركبة "سويوز إم إس 21" التحمت بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي".
ولفت سولوفيوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إلى أن "سبب انتقال طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس 21" إلى آلية الالتحام اليدوي بمحطة الفضاء الدولية (ISS) لم يتضح بعد".