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"أرامكو" تتوقع طلبا قويا على النفط في ظل التعافي من كورونا
"أرامكو" تتوقع طلبا قويا على النفط في ظل التعافي من كورونا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الأحد، أن الطلب العالمي على النفط يشهد طلبا قويا في ظل تعافي الاقتصادات من وباء فيروس كورونا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:06+0000
2022-03-20T09:06+0000
أخبار السعودية اليوم
أرامكو
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جاء ذلك خلال اتصاله بوسائل الإعلام بعد أن أعلنت الشركة السعودية عن نتائجها السنوية، بحسب وكالة "رويترز".وقال الناصر إن فائض الطاقة الإنتاجية العالمي يبلغ نحو مليوني برميل يوميا، معتبرا أن هذا الفائض ليس كبيرا بما يكفي للتعامل مع الأحداث الجيوسياسية وما يحدث في السوق.يأتي هذا بالتزامن مع إعلان شركة أرامكو زيادة صافي الربح السنوي في 2021 لأكثر من مثليه مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة.وخلال العام الماضي، استفادت الشركة من زيادة بأكثر من 50 في المئة في أسعار النفط الخام.وارتفع صافي الربح إلى 110 مليارات دولار خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، من 49 مليار دولار في العام السابق.وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ صافي الربح 106 مليارات دولار في 2021، وفقا للتقدير الأساسي للمحللين على "ريفينيتيف أيكون".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/ارتفاع-أرباح-أرامكو-السعودية-1060120655.html
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أخبار السعودية اليوم, أرامكو

"أرامكو" تتوقع طلبا قويا على النفط في ظل التعافي من كورونا

09:06 GMT 20.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetovمنشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الأحد، أن الطلب العالمي على النفط يشهد طلبا قويا في ظل تعافي الاقتصادات من وباء فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اتصاله بوسائل الإعلام بعد أن أعلنت الشركة السعودية عن نتائجها السنوية، بحسب وكالة "رويترز".
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وقال الناصر إن فائض الطاقة الإنتاجية العالمي يبلغ نحو مليوني برميل يوميا، معتبرا أن هذا الفائض ليس كبيرا بما يكفي للتعامل مع الأحداث الجيوسياسية وما يحدث في السوق.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان شركة أرامكو زيادة صافي الربح السنوي في 2021 لأكثر من مثليه مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة.
وخلال العام الماضي، استفادت الشركة من زيادة بأكثر من 50 في المئة في أسعار النفط الخام.
وارتفع صافي الربح إلى 110 مليارات دولار خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، من 49 مليار دولار في العام السابق.
وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ صافي الربح 106 مليارات دولار في 2021، وفقا للتقدير الأساسي للمحللين على "ريفينيتيف أيكون".
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