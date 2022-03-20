https://arabic.sputniknews.com/20220320/أستراليا-تحظر-صادرات-خامات-الألمونيوم-لروسيا-1060118854.html
أستراليا تحظر صادرات خامات الألمونيوم لروسيا
أستراليا تحظر صادرات خامات الألمونيوم لروسيا
قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد إنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخامات الألمونيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T04:16+0000
2022-03-20T04:16+0000
2022-03-20T04:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت الحكومة الأسترالية في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، إن "روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20 في المئة من احتياجاتها من الألومينا"، بحسب رويترز. وأضافت أن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألمونيوم وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.وقال البيان إن "الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/أستراليا-تدعم-أوكرانيا-بمساعدات-عسكرية-وإنسانية-إضافية-بقيمة-375-مليون-دولار-1060118092.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أستراليا تحظر صادرات خامات الألمونيوم لروسيا
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قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد إنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخامات الألمونيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقالت الحكومة الأسترالية في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، إن "روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20 في المئة من احتياجاتها من الألومينا"، بحسب رويترز.
وأضافت أن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألمونيوم وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.
وقال البيان إن "الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.