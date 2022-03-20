https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-العربي-اعتراض-وتدمير-3-طائرات-مسيرة-أطلقت-لاستهداف-منشآت-اقتصادية-1060118364.html
التحالف العربي: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية
التحالف العربي: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T02:35+0000
2022-03-20T02:35+0000
2022-03-20T02:35+0000
قوات التحالف العربي
أنصار الله
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ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف أنه "أحبط هجوم عدائي للميليشيا الحوثية على معمل الغاز المسال في محطة أرامكو في ينبع".وفي وقت سابق، صباح اليوم الأحد، قال التحالف العربي إنه اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين.وقال التحالف في بيان: "تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيرات وصواريخ الكروز"،بحسب التلفزيون السعودي.كما استهدف الحوثيون أيضا محطة كهرباء ظهران الجنوب بالسعودية، بجانب منشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية المياه في جازان.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-اعتراض-صاروخ-باليستي-أطلق-باتجاه-مدينة-جازان-لاستهداف-المدنيين-1060117716.html
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قوات التحالف العربي, أنصار الله
التحالف العربي: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية.
ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف أنه "أحبط هجوم عدائي للميليشيا الحوثية على معمل الغاز المسال في محطة أرامكو في ينبع".
وفي وقت سابق، صباح اليوم الأحد، قال التحالف العربي إنه اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين.
وقال التحالف في بيان: "تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيرات وصواريخ الكروز"،بحسب التلفزيون السعودي.
كما استهدف الحوثيون أيضا محطة كهرباء ظهران الجنوب بالسعودية
، بجانب منشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية المياه في جازان.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.