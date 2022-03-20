https://arabic.sputniknews.com/20220320/العراق-يلقي-القبض-على-قيادي-في-داعش-بعد-تلقيه-معلومات-استخبارية-دقيقة-1060132946.html
العراق يلقي القبض على قيادي في "داعش" بعد تلقيه معلومات استخبارية دقيقة
العراق يلقي القبض على قيادي في "داعش" بعد تلقيه معلومات استخبارية دقيقة
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاحد، نجاح القوات الأمنية في إلقاء القبض على مسؤول ما يعرف بـ"ديوان الصحة لتنظيم داعش الإرهابي" غربي نينوى. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:48+0000
2022-03-20T12:48+0000
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أخبار العراق اليوم
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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن اعتقال المسؤول "جاء بعد عمليات عدة نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، والتي جمعتها شعبة استخبارات الفرقة 15".وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث والرابع للواء المشاة 73 والفوج الثاني لواء المشاة 21 وقوة من الفوجين ذاتهما، نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض الإرهابي المسؤول عن "ديوان الصحة" لتنظيم داعش (المحظور في روسيا ودول عدة) في الحي الزراعي بناحية زمار.وأضاف البيان أن الشخص المقبوض عليه من بين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيرة الى أن القوة تمكنت من ضبط 5 عبوات ناسفة و3 رؤوس صواريخ وقذيفة هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية في قضائي تلعفر والحضر غربي نينوى.وأوضحت أن القوة الأمنية سلمت الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما رفعت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة المواد وفجرتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الجيش-الأمريكي-يفرّغ-سجنا-لـداعش-شرقي-سوريا-بعد-نقل-نزلائه-إلى-جهة-مجهولة-1060096280.html
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أخبار العراق اليوم
العراق يلقي القبض على قيادي في "داعش" بعد تلقيه معلومات استخبارية دقيقة
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاحد، نجاح القوات الأمنية في إلقاء القبض على مسؤول ما يعرف بـ"ديوان الصحة لتنظيم داعش الإرهابي" غربي نينوى.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن اعتقال المسؤول "جاء بعد عمليات عدة نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، والتي جمعتها شعبة استخبارات الفرقة 15".
وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث والرابع للواء المشاة 73 والفوج الثاني لواء المشاة 21 وقوة من الفوجين ذاتهما، نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض الإرهابي المسؤول عن "ديوان الصحة" لتنظيم داعش
(المحظور في روسيا ودول عدة) في الحي الزراعي بناحية زمار.
وأضاف البيان أن الشخص المقبوض عليه من بين المطلوبين للقضاء
وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيرة الى أن القوة تمكنت من ضبط 5 عبوات ناسفة و3 رؤوس صواريخ وقذيفة هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية في قضائي تلعفر والحضر غربي نينوى.
وأوضحت أن القوة الأمنية سلمت الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما رفعت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة المواد وفجرتها.