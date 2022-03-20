https://arabic.sputniknews.com/20220320/القائد-العام-للجيش-الإيراني-حققنا-نجاحات-باهرة-في-المجال-الدفاعي-والبحثي-1060124971.html
القائد العام للجيش الإيراني: حققنا نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي
القائد العام للجيش الإيراني: حققنا نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي
أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة الإيرانية حققت نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي والتدريبي والعلمي والثقافي... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:35+0000
2022-03-20T09:35+0000
2022-03-20T09:35+0000
أخبار إيران
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جاء ذلك في رسالة تهنئة موجهة للشعب الإيراني بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد (21 مارس/ آذار)، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال القائد العام إن الجيش الإيراني تمكن من إجراء المناورات الناجحة، وإنتاج أنواع الطائرات دون طيار والاستطلاعية والرادارات، والمشاريع البحثية الاستراتيجية والتدريبية والعديد من الإجراءات لتحقيق الأمن.ورأى أن الجيش الإيراني كرس إمكانياته لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية ومرضى وباء فيروس كورونا وعشرات الإجراءات المؤثرة الأخرى وقدم شهداء فداء للوطن.واعتبر موسوي أن هذه النتائج تحققت باعتبار الجيش "ذراعا قويا لحماية النظام الإسلامي والدفاع عن استقلال ووحدة أراضي البلاد، وبجهود قواته وكوادره وبدعم من القوات المسلحة الأخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/نائب-رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-يجب-أن-نكون-أقوياء-ونتخذ-مواقف-هجومية-1059618015.html
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أخبار إيران
القائد العام للجيش الإيراني: حققنا نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي
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أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة الإيرانية حققت نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي والتدريبي والعلمي والثقافي خلال العام الإيراني الماضي.
جاء ذلك في رسالة تهنئة موجهة للشعب الإيراني بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد (21 مارس/ آذار)، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وقال القائد العام إن الجيش الإيراني تمكن من إجراء المناورات الناجحة، وإنتاج أنواع الطائرات دون طيار والاستطلاعية والرادارات، والمشاريع البحثية الاستراتيجية والتدريبية والعديد من الإجراءات لتحقيق الأمن.
ورأى أن الجيش الإيراني
كرس إمكانياته لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية ومرضى وباء فيروس كورونا وعشرات الإجراءات المؤثرة الأخرى وقدم شهداء فداء للوطن.
واعتبر موسوي أن هذه النتائج تحققت باعتبار الجيش "ذراعا قويا لحماية النظام الإسلامي والدفاع عن استقلال ووحدة أراضي البلاد، وبجهود قواته وكوادره وبدعم من القوات المسلحة الأخرى".