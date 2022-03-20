https://arabic.sputniknews.com/20220320/برشلونة-يسحق-ريال-مدريد-4-صفر-في-سانتياجو-برنابيو-1060151060.html
برشلونة يسحق ريال مدريد 4-صفر في سانتياجو برنابيو
برشلونة يسحق ريال مدريد 4-صفر في سانتياجو برنابيو
سجل بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين ليقود برشلونة المتجدد ليلقن ريال مدريد درسا في كرة القدم ويُكبده هزيمة ثقيلة 4-صفر في مباراة قمة على ملعب فريق المدرب كارلو... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T22:35+0000
2022-03-20T22:35+0000
2022-03-20T22:35+0000
نادي برشلونة
مباراة الكلاسيكو
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وشاهدت الجماهير التي ملأت مدرجات سانتياغو برنابيو عن آخرها بصمت برشلونة الذي تطور بشدة بقيادة مدربه الجديد تشابي هرنانديز، سيطرة النادي الكتالوني على مباراة القمة من البداية.وحافظ برشلونة على إيقافه في مواجهة ريال مدريد الذي افتقد الانضباط والحوية ليعزز تقدمه بهدف من ضربة رأس للمدافع رونالد أراوخو، بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديمبلي.وحاول أنشيلوتي تغيير الوضع عندما أجرى تغييرين بين الشوطين، لكن برشلونة أضاف الهدف الثالث في الدقيقة من الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة عبر توريس بعد تمريرة بالكعب من أوباميانج.وبعدها بخمس دقائق، مرر توريس مهاجم باريس سان جيرمان السابق الكرة إلى مهاجم أرسنال السابق ليحرز هدفه الشخصي الثاني.وسنحت عدة فرص لبرشلونة لزيادة تقدمه لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أنقذ فريقه من هزيمة مذلة أكثر.
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نادي برشلونة, مباراة الكلاسيكو
برشلونة يسحق ريال مدريد 4-صفر في سانتياجو برنابيو
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سجل بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين ليقود برشلونة المتجدد ليلقن ريال مدريد درسا في كرة القدم ويُكبده هزيمة ثقيلة 4-صفر في مباراة قمة على ملعب فريق المدرب كارلو أنشيلوتي متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الأحد.
وشاهدت الجماهير التي ملأت مدرجات سانتياغو برنابيو
عن آخرها بصمت برشلونة الذي تطور بشدة بقيادة مدربه الجديد تشابي هرنانديز، سيطرة النادي الكتالوني على مباراة القمة من البداية.
وأظهر عثمان ديمبلي وفيران توريس ضعف أجنحة ريال مدريد، حيث افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 29 بضربة رأس من أوباميانغ إثر تمريرة عرضية من ديمبلي.
وحافظ برشلونة على إيقافه في مواجهة ريال مدريد
الذي افتقد الانضباط والحوية ليعزز تقدمه بهدف من ضربة رأس للمدافع رونالد أراوخو، بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديمبلي.
وحاول أنشيلوتي تغيير الوضع عندما أجرى تغييرين بين الشوطين، لكن برشلونة أضاف الهدف الثالث في الدقيقة من الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة عبر توريس بعد تمريرة بالكعب من أوباميانج.
وبعدها بخمس دقائق، مرر توريس مهاجم باريس سان جيرمان السابق الكرة إلى مهاجم أرسنال السابق ليحرز هدفه الشخصي الثاني.
وسنحت عدة فرص لبرشلونة لزيادة تقدمه لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أنقذ فريقه من هزيمة مذلة أكثر.