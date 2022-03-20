https://arabic.sputniknews.com/20220320/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-باريس-سان-جيرمان-1060133054.html

هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T12:50+0000

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2022-03-20T12:50+0000

ليفربول

مجتمع

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وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي "foot-sur7"، صباح اليوم الأحد، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد وضعت اسم محمد صلاح ضمن قائمة مختصرة من اللاعبين الدوليين لتعويض كيليان مبابي، والذي سيرحل إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي.وأوضح الموقع الفرنسي أن ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان يريد ضم صلاح ليصبح خليفة كيليان مبابي، حيث ارتبط اسم النجم المصري بعد تصريح يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، بأن إدارة النادي الإنجليزي قدمت أقصى ما عندها لإقناع محمد صلاح بالتجديد، دون تجاوز نظام الرواتب داخل الفريق.وفي سياق متصل، قالت صحيفة إسبانية، أمس السبت، إن محمد صلاح أبلغ إدارة برشلونة على موافقته واستعداده للانتقال إلى العملاق الكتالوني في الصيف المقبل.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يأتي ذلك على خلفية توقف المفاوضات بين صلاح والريدز بشأن العقد الجديد، مشيرة إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري، وبأن صلاح منفتح على خطوة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.وأوضحت أن إدارة برشلونة ترى في صلاح بديلا أرخص من النرويغي إيرلنيغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صلاح، ولكنها لفتت إلى أن ليفربول بينما يقيّم الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني.يذكر أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2023 ويمكن لليفربول أن يضع صلاح على قائمة الانتقالات هذا الصيف إذا فشل في الاتفاق على الشروط الجديدة بحلول الصيف المقبل.وتشير التقارير إلى أن صلاح يرغب في رفع قيمة راتبه مع ليفربول إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في بريميرليغ، لكن قوبل ذلك بالرفض.وكان صلاح قد تحدث عن الموضوع في وقت سابق، قائلا: "أريد أن أبقى، لكن الأمر ليس بيدي، الأمر بأيديهم"، مضيفا "إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة".

https://arabic.sputniknews.com/20220319/صحيفة-صلاح-أبلغ-برشلونة-بموافقته-على-الانتقال-في-الصيف-المقبل-1060085105.html

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