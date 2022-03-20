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بلجيكا... ارتفاع عدد ضحايا حادث دهس الكرنفال إلى 6 قتلى
بلجيكا... ارتفاع عدد ضحايا حادث دهس الكرنفال إلى 6 قتلى
أعلنت السلطات البلجيكية عن ارتفاع حصيلة قتلى حادث دهس لحشد مشارك بمهرجان في بلدة جنوبي البلاد صباح اليوم الأحد، إلى 6 أشخاص على الأقل. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:19+0000
2022-03-20T13:19+0000
أخبار بلجيكا اليوم
دهس
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جاء الإعلان في تصريحات أدلى بها داميان فيرهاين نائب مدعي عام مونس خلال مؤتمر صحافي، بحسب "فرانس برس".وقال نائب المدعي العام إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة حشدا تجمع للاحتفال بالكرنفال في بلدة لا لوفيير جنوبي بلجيكا.وأوضح أن التحقيقات تفيد بأن سيارة صدمت حشدا ما تسبب في سقوط ستة قتلى و26 جريحا، بينهم 10 أشخاص في حالة خطرة.وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة إثر حادث دهس استهدف حشدا كان يشارك في المهرجان.وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في الحادث، فيما ذكر شهود عيان أن سيارة اجتاحت عشرات الأشخاص في كرنفال "بينش".
https://arabic.sputniknews.com/20211231/لحظة-دهس-شرطي-أمريكي-حاول-إيقاف-سيارة-فيديو-1054788258.html
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أخبار بلجيكا اليوم, دهس

بلجيكا... ارتفاع عدد ضحايا حادث دهس الكرنفال إلى 6 قتلى

13:19 GMT 20.03.2022
© AFP 2022الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022
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أعلنت السلطات البلجيكية عن ارتفاع حصيلة قتلى حادث دهس لحشد مشارك بمهرجان في بلدة جنوبي البلاد صباح اليوم الأحد، إلى 6 أشخاص على الأقل.
جاء الإعلان في تصريحات أدلى بها داميان فيرهاين نائب مدعي عام مونس خلال مؤتمر صحافي، بحسب "فرانس برس".
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وقال نائب المدعي العام إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة حشدا تجمع للاحتفال بالكرنفال في بلدة لا لوفيير جنوبي بلجيكا.
وأوضح أن التحقيقات تفيد بأن سيارة صدمت حشدا ما تسبب في سقوط ستة قتلى و26 جريحا، بينهم 10 أشخاص في حالة خطرة.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة إثر حادث دهس استهدف حشدا كان يشارك في المهرجان.
وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في الحادث، فيما ذكر شهود عيان أن سيارة اجتاحت عشرات الأشخاص في كرنفال "بينش".
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