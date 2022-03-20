https://arabic.sputniknews.com/20220320/تركيا-نقف-مع-السعودية-في-مواجهة-هجمات-أنصار-الله-1060140023.html

تركيا: نقف مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"

تركيا: نقف مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"

أدانت تركيا، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين). 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T15:36+0000

2022-03-20T15:36+0000

2022-03-20T15:36+0000

أخبار تركيا اليوم

السعودية

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

قوات التحالف العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102311/62/1023116267_0:0:2450:1378_1920x0_80_0_0_e276df8bdb02c836a020f867e535982a.jpg

وصرحت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية، صباح الأحد، بطائرات دون طيار وصواريخ"، بحسبما أفادت وكالة "الأناضول".وأكد البيان "رفض تركيا أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.وفي السياق، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في جازان.وأشار إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مضيفا أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/مسؤول-سعودي-إنتاج-إحدى-مصافي-النفط-انخفض-بعد-هجمات-أنصار-الله-1060127282.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قوات التحالف العربي