https://arabic.sputniknews.com/20220320/تركيا-نقف-مع-السعودية-في-مواجهة-هجمات-أنصار-الله-1060140023.html
تركيا: نقف مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"
تركيا: نقف مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"
أدانت تركيا، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين). 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:36+0000
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وصرحت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية، صباح الأحد، بطائرات دون طيار وصواريخ"، بحسبما أفادت وكالة "الأناضول".وأكد البيان "رفض تركيا أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.وفي السياق، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في جازان.وأشار إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مضيفا أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/مسؤول-سعودي-إنتاج-إحدى-مصافي-النفط-انخفض-بعد-هجمات-أنصار-الله-1060127282.html
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أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قوات التحالف العربي
تركيا: نقف مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"
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أدانت تركيا، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).
وصرحت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية، صباح الأحد، بطائرات دون طيار وصواريخ"، بحسبما أفادت وكالة "الأناضول"
.
وأكد البيان "رفض تركيا أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية".
وشدد البيان على "تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قصف "منشآت حيوية وحساسة"
في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.
وفي السياق، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في جازان.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مضيفا أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا.
وتقود السعودية
، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله
"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.