https://arabic.sputniknews.com/20220320/مسؤول-سعودي-إنتاج-إحدى-مصافي-النفط-انخفض-بعد-هجمات-أنصار-الله-1060127282.html

مسؤول سعودي: إنتاج إحدى مصافي النفط انخفض بعد هجمات "أنصار الله"

مسؤول سعودي: إنتاج إحدى مصافي النفط انخفض بعد هجمات "أنصار الله"

كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) تعرضت لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد، اليوم الأحد. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T10:54+0000

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2022-03-20T10:54+0000

السعودية

أنصار الله

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المسؤول قوله إنه "عند الساعة 05:30 تقريباً من صباح اليوم، تعرض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد". وأوضح أنه "سيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون"، لافتا إلى أنه لم تترتب على هذه الاعتداءات إصابات أو وفيات.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.وكان التحالف العربي، قد أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-هجوم-استهدف-محطة-تحلية-بالشقيق-ومنشأة-أرامكو-بجازان-السعودية-1060116899.html

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السعودية, أنصار الله, العالم العربي