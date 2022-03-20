https://arabic.sputniknews.com/20220320/صحيفة-مرتزق-برازيلي-قرر-مغادرة-أوكرانيا-بعد-الضربة-الروسية-لمركز-تدريب-الأجانب-1060133419.html

صحيفة: مرتزق برازيلي قرر مغادرة أوكرانيا بعد الضربة الروسية لمركز تدريب الأجانب

صحيفة: مرتزق برازيلي قرر مغادرة أوكرانيا بعد الضربة الروسية لمركز تدريب الأجانب

كشفت صحيفة بريطانية أن مسلحا برازيليا قرر العودة إلى بلاده من أوكرانيا، وذلك بعد ضربة استهدفت مركز تدريب للمرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة لفوف غربي أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T12:53+0000

2022-03-20T12:53+0000

2022-03-20T12:53+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "الغارديان" في تقريرها أن الخبير والمدرب البرازيلي تياغو روسي قرر العودة إلى البرازيل من أوكرانيا، وذلك بعد وصوله مع مجموعة من المرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.وشدد تياغو روسي، على أنه "جاء إلى أوكرانيا لإنجاز مهمة ولا يخشى الموت في ساحة المعركة، لكن بعد الضربة الروسية لمركز التدريب في مدينة لفوف غربي أوكرانيا توجه إلى بولندا".وتابع التقرير أن "روسي لا يخطط للعودة إلى بلاده، ولكنه يريد بدلاً من ذلك مساعدة الأمريكيين الجنوبيين في مراكز اللاجئين البولندية"، مضيفا: "أعتقد أنني سأكون أكثر فائدة هنا من هناك".وأفادت وزراة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بمقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في منطقة لفوف غربي أوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيان ألقاه المتحدث الرسمي باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف: "هاجمت القوات المسلحة الروسية، صباح يوم الأحد، مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر.

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العالم