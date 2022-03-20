https://arabic.sputniknews.com/20220320/محمد-صلاح-ينضم-إلى-معسكر-المنتخب-المصري--1060150575.html
محمد صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب المصري
محمد صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب المصري
وصل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا الإثنين. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:42+0000
2022-03-20T21:42+0000
2022-03-20T21:42+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن صلاح وصل إلى القاهرة للمشاركة في استعدادات منتخب الفراعنة لخوض مواجهتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس/آذار الجاري ضمن الجولة النهائية لتصفيات كأس العالم.يأتي ذلك بعدما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة التي جاءت كالتالي:يذكر أن تدريبات ليفربول الإنجليزي كانت قد شهدت، يوم الاثنين الماضي، غياب اللاعب المصري محمد صلاح استعدادا لمواجهة أرسنال ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.وكان قائد المنتخب المصري محمد صلاح، تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء الأخير الذي أقيم على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، وشارك البرتغالي دييجو جوتا، بدلا من صلاح في الدقيقة 65.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
محمد صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب المصري
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وصل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا الإثنين.
وقالت صحيفة "المصري اليوم
" إن صلاح وصل إلى القاهرة للمشاركة في استعدادات منتخب الفراعنة لخوض مواجهتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس/آذار الجاري ضمن الجولة النهائية لتصفيات كأس العالم.
يأتي ذلك بعدما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة التي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبدالمنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.
يذكر أن تدريبات ليفربول الإنجليزي كانت قد شهدت، يوم الاثنين الماضي، غياب اللاعب المصري محمد صلاح استعدادا لمواجهة أرسنال ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.
وكان قائد المنتخب المصري محمد صلاح، تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون
في اللقاء الأخير الذي أقيم على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، وشارك البرتغالي دييجو جوتا، بدلا من صلاح في الدقيقة 65.