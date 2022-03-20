https://arabic.sputniknews.com/20220320/مصادر-عسكرية-في-سيئول-تحدد-مكان-إطلاق-بيونغ-يانغ-قاذفات-الصواريخ--1060132272.html
مصادر عسكرية في سيئول تحدد مكان إطلاق بيونغ يانغ قاذفات الصواريخ
مصادر عسكرية في سيئول تحدد مكان إطلاق بيونغ يانغ قاذفات الصواريخ
نقلت تقارير إعلامية رسمية عن مسؤولين في الجيش الكوري الجنوبي تحديدهم المكان الذي أطلقت منه بيونغ يانغ، اليوم، 4 قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحرالغربي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:35+0000
2022-03-20T12:35+0000
2022-03-20T12:35+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، قالت مصادر في الجيش الكوري الجنوبي: إنها أطلقت من مكان ما في مقاطعة بيونغان الجنوبية لمدة ساعة، قبل الساعة 7:20 صباحًا وبعدها.ووصفت المصادر تلك القاذفات بأنها "أحدث سلسلة من الاستفزازات التي يمكن أن تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية".وحددوا وجهتها بأن تلك الطلقات كانت لقاذفات الصواريخ المتعددة باتجاه البحر الغربي، مؤكدين: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي ونراقب عن كثب التطورات ذات الصلة".وفي الأسبوع الماضي، كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الاتحاد-الأوروبي-إطلاق-كوريا-الشمالية-للصواريخ-يهدد-السلم-الدولي-1057295285.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
مصادر عسكرية في سيئول تحدد مكان إطلاق بيونغ يانغ قاذفات الصواريخ
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نقلت تقارير إعلامية رسمية عن مسؤولين في الجيش الكوري الجنوبي تحديدهم المكان الذي أطلقت منه بيونغ يانغ، اليوم، 4 قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحرالغربي.
وحسب وكالة يونهاب
الكورية، قالت مصادر في الجيش الكوري الجنوبي: إنها أطلقت من مكان ما في مقاطعة بيونغان الجنوبية لمدة ساعة، قبل الساعة 7:20 صباحًا وبعدها.
ووصفت المصادر تلك القاذفات بأنها "أحدث سلسلة من الاستفزازات التي يمكن أن تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية".
وكانت المصادر العسكرية قد أكدت أن "كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، أربع طلقات يُفترض أنها طلقات قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحر الغربي".
وحددوا وجهتها بأن تلك الطلقات كانت لقاذفات الصواريخ المتعددة باتجاه البحر الغربي، مؤكدين: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي ونراقب عن كثب التطورات ذات الصلة".
وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.