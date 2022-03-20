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https://arabic.sputniknews.com/20220320/هدف-جوتا-المتأخر-يساعد-ليفربول-على-التفوق-بصعوبة-على-فورست-1060150465.html
هدف جوتا المتأخر يساعد ليفربول على التفوق بصعوبة على فورست
هدف جوتا المتأخر يساعد ليفربول على التفوق بصعوبة على فورست
سجل ديوجو جوتا هدفا قرب النهاية ليفوز ليفربول بصعوبة 1-صفر على نوتنجهام فورست اليوم الأحد ويتأهل لمواجهة غريمه مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:29+0000
2022-03-20T21:29+0000
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وكان فورست، المنتمي للدرجة الثانية، قد أطاح بفرق كبيرة من الدوري الممتاز هي أرسنال وليستر سيتي في طريقه إلى دور الثمانية، وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن لاعبه جو لولي أهدر فرصة سهلة.وعانى ليفربول، الذي أشرك العديد من لاعبي الصف الثاني، في صناعة الفرص في الشوط الأول، ونجا من مفاجأة في الشوط الثاني عندما اقترب كينان ديفيز من التسجيل لولا تدخل الحارس أليسون.واستمرت معاناة ليفربول، وأهدر فيليب زينكرناجل فرصة جديدة لفورست قبل أن يسجل جوتا هدف الانتصار قبل 12 دقيقة من النهاية.وواصل فورست الضغط وصنع أكثر من فرصة، وكان ندا لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في النهاية انتزع ليفربول بطاقة التأهل، وتأهل للصدام مع غريمه سيتي.
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هدف جوتا المتأخر يساعد ليفربول على التفوق بصعوبة على فورست

21:29 GMT 20.03.2022
© REUTERS / PETER POWELLليفربول ينفرد بالصدارة بعد فوز متأخر على توتنهام بفضل فيرمينو
ليفربول ينفرد بالصدارة بعد فوز متأخر على توتنهام بفضل فيرمينو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / PETER POWELL
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سجل ديوجو جوتا هدفا قرب النهاية ليفوز ليفربول بصعوبة 1-صفر على نوتنجهام فورست اليوم الأحد ويتأهل لمواجهة غريمه مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وكان فورست، المنتمي للدرجة الثانية، قد أطاح بفرق كبيرة من الدوري الممتاز هي أرسنال وليستر سيتي في طريقه إلى دور الثمانية، وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن لاعبه جو لولي أهدر فرصة سهلة.
وعانى ليفربول، الذي أشرك العديد من لاعبي الصف الثاني، في صناعة الفرص في الشوط الأول، ونجا من مفاجأة في الشوط الثاني عندما اقترب كينان ديفيز من التسجيل لولا تدخل الحارس أليسون.
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واستمرت معاناة ليفربول، وأهدر فيليب زينكرناجل فرصة جديدة لفورست قبل أن يسجل جوتا هدف الانتصار قبل 12 دقيقة من النهاية.
وواصل فورست الضغط وصنع أكثر من فرصة، وكان ندا لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في النهاية انتزع ليفربول بطاقة التأهل، وتأهل للصدام مع غريمه سيتي.
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