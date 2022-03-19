https://arabic.sputniknews.com/20220319/صحيفة-صلاح-أبلغ-برشلونة-بموافقته-على-الانتقال-في-الصيف-المقبل-1060085105.html

صحيفة: صلاح أبلغ برشلونة بموافقته على الانتقال في الصيف المقبل

صحيفة: صلاح أبلغ برشلونة بموافقته على الانتقال في الصيف المقبل

قالت صحيفة إسبانية، اليوم السبت، إن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أبلغ إدارة برشلونة على موافقته واستعداده للانتقال إلى العملاق الكتالوني في الصيف... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T08:22+0000

2022-03-19T08:22+0000

2022-03-19T08:22+0000

ليفربول

نادي برشلونة

رياضة

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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يأتي ذلك على خلفية توقف المفاوضات بين صلاح والريدز بشأن العقد الجديد، مشيرة إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري.وأوضحت أن إدارة برشلونة ترى في صلاح بديلا أرخص من النرويغي إيرلنيغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صلاح، ولكنها لفتت إلى أن ليفربول بينما يقيّم الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني.يذكر أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2023 ويمكن لليفربول أن يضع صلاح على قائمة الانتقالات هذا الصيف إذا فشل في الاتفاق على الشروط الجديدة بحلول الصيف المقبل. وكان صلاح قد تحدث عن الموضوع في وقت سابق، قائلا: "أريد أن أبقى، لكن الأمر ليس بيدي، الأمر بأيديهم"، مضيفا "إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة".ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.ويريد برشلونة تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/صحيفة-محمد-صلاح-يخبر-زملاءه-في-ليفربول-موقفه-من-البقاء-مع-الريدز-والرحيل-إلى-إسبانيا-1060013144.html

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ليفربول, نادي برشلونة, رياضة