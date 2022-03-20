https://arabic.sputniknews.com/20220320/3-بنوك-مصرية-تستثمر-في-شركة-ناشئة-للتكنولوجيا-المالية-1060142129.html
3 بنوك مصرية تستثمر في شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية
3 بنوك مصرية تستثمر في شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية
ضخت 3 بنوك مصرية بينها أكبر مصرف في البلاد، إلى جانب أكبر شركة في أفريقيا من حيث القيمة، واستثمرت شركة "لاكي" الناشئة للتكنولوجيا المالية، لمساعدتها على التوسع... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:30+0000
2022-03-20T16:30+0000
2022-03-20T16:30+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_291:0:2200:1074_1920x0_80_0_0_1d38c3cdfd31e9ee0baea5017914902d.jpg
وقالت شركة "لاكي" في بيان إنها جمعت 25 مليون دولار في جولة تمويلية، وكان من بين الداعمين لها، وحدة "باي يو" التابعة لشركة "ناسبرز" الجنوب أفريقية والتي تعد أكبر شركة في أفريقيا من حيث القيمة، بحسب "بلومبيرغ".لكن كان من بين الممولين الآخرين البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى جانب شركتي "غلوبال فينتشرز" و"سوق فينتشرز" وغيرها. "لاكي" هي شركة ناشئة مصرية تقدم منتجات ائتمانية وتدير خدمات الاسترداد النقدي (كاش باك).وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ممتاز موسى ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، إن "لاكي" تعطي الأولوية للأسواق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وتغلغل الائتمان المنخفض وديناميكيات الاقتصاد الكلي المماثلة لمصر.يستهدف المستثمرون من جميع أنحاء العالم بشكل متزايد الشركات الناشئة الأفريقية، سواء في مجال التكنولوجيا المالية أو الشركات التي تقدم خدمة التوصيل في المرحلة الأخيرة.وذلك رغبة في الاستفادة من الأعداد الهائلة من الأشخاص عبر الإنترنت والأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص.في وقت سابق من هذا الشهر، قادت شركتا الأسهم الخاصة الأمريكيتين "تايغر غلوبال" و"أفنير غروث كابيتال" جولة تمويل لمنصة التجارة الإلكترونية الكينية "سوكوواتش" بقيمة 625 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/8-بنوك-مصرية-تبدأ-تجربة-التحويل-اللحظي-من-خلال-تطبيق-ذكي-1059764566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_529:0:1961:1074_1920x0_80_0_0_e6d410d8b3b438a5b0329f6a6599581f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار مصر الآن
3 بنوك مصرية تستثمر في شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية
تابعنا عبر
ضخت 3 بنوك مصرية بينها أكبر مصرف في البلاد، إلى جانب أكبر شركة في أفريقيا من حيث القيمة، واستثمرت شركة "لاكي" الناشئة للتكنولوجيا المالية، لمساعدتها على التوسع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت شركة "لاكي" في بيان إنها جمعت 25 مليون دولار في جولة تمويلية، وكان من بين الداعمين لها، وحدة "باي يو" التابعة لشركة "ناسبرز" الجنوب أفريقية والتي تعد أكبر شركة في أفريقيا من حيث القيمة، بحسب "بلومبيرغ".
لكن كان من بين الممولين الآخرين
البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى جانب شركتي "غلوبال فينتشرز" و"سوق فينتشرز" وغيرها. "لاكي" هي شركة ناشئة مصرية تقدم منتجات ائتمانية وتدير خدمات الاسترداد النقدي (كاش باك).
وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ممتاز موسى ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، إن "لاكي" تعطي الأولوية للأسواق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وتغلغل الائتمان المنخفض وديناميكيات الاقتصاد الكلي المماثلة لمصر.
يستهدف المستثمرون من جميع أنحاء العالم بشكل متزايد الشركات الناشئة الأفريقية
، سواء في مجال التكنولوجيا المالية أو الشركات التي تقدم خدمة التوصيل في المرحلة الأخيرة.
وذلك رغبة في الاستفادة من الأعداد الهائلة من الأشخاص عبر الإنترنت والأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص.
في وقت سابق من هذا الشهر، قادت شركتا الأسهم الخاصة الأمريكيتين "تايغر غلوبال" و"أفنير غروث كابيتال" جولة تمويل لمنصة التجارة الإلكترونية الكينية "سوكوواتش" بقيمة 625 مليون دولار.