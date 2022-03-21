https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-إسرائيلي-شرم-الشيخ-تستضيف-قمة-ثلاثية-بين-السيسي-وبينيت-وابن-زايد-1060280281.html
إعلام إسرائيلي: شرم الشيخ تستضيف قمة ثلاثية بين السيسي وبينيت وابن زايد
إعلام إسرائيلي: شرم الشيخ تستضيف قمة ثلاثية بين السيسي وبينيت وابن زايد
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن مدينة شرم الشيخ المصرية تستضيف قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T18:39+0000
2022-03-21T18:39+0000
2022-03-21T18:41+0000
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053896871_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_de668686761697bbb98ec6a10e8d87e5.jpg
ونقل موقع واللا العبري، عن مصدر إسرائيلي رسمي مطلع، قوله إن "القادة الثلاثة سوف يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ المصرية".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت توجه من مطار بن غوريون ليلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا في العاصمة المصرية القاهرة"، مشيرة أن هذه ثاني زيارة يقوم بها بينيت لمصر في غضون ستة أشهر.كما استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى مصر.كشفت وكالة أنباء الإمارات- وام، أن "محمد بن زايد وصل اليوم إلى مدينة شرم الشيخ في زيارة أخوية"، مضيفة أن "الرئيس المصري كان في مقدمة مستقبليه".وقال ابن زايد، إنه "التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، وبحث معه العلاقات الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية"، مؤكدا "حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-إسرائيلي-بينيت-يلتقي-السيسي-في-القاهرة-1060275322.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053896871_38:0:1457:1064_1920x0_80_0_0_053787404d60619141dc8a45637b3106.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إعلام إسرائيلي: شرم الشيخ تستضيف قمة ثلاثية بين السيسي وبينيت وابن زايد
18:39 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن مدينة شرم الشيخ المصرية تستضيف قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
ونقل موقع واللا العبري
، عن مصدر إسرائيلي رسمي مطلع، قوله إن "القادة الثلاثة سوف يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ المصرية".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت توجه من مطار بن غوريون ليلتقي الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي حاليا في العاصمة المصرية القاهرة"، مشيرة أن هذه ثاني زيارة يقوم بها بينيت لمصر في غضون ستة أشهر.
كما استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
، في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى مصر.
كشفت وكالة أنباء الإمارات- وام
، أن "محمد بن زايد وصل اليوم إلى مدينة شرم الشيخ في زيارة أخوية"، مضيفة أن "الرئيس المصري كان في مقدمة مستقبليه".
وقال ابن زايد، إنه "التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، وبحث معه العلاقات الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية"، مؤكدا "حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح المنطقة".