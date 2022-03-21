https://arabic.sputniknews.com/20220321/السيسي-يستقبل-ابن-زايد-في-شرم-الشيخ-ويؤكد-التزام-مصر-بموقفها-الثابت-تجاه-أمن-الخليج-صور-1060277550.html

السيسي يستقبل ابن زايد في شرم الشيخ ويؤكد التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج... صور

السيسي يستقبل ابن زايد في شرم الشيخ ويؤكد التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج... صور

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية وصول رئيس... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T17:16+0000

2022-03-21T17:16+0000

2022-03-21T17:16+0000

أخبار مصر الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049455460_0:180:2001:1305_1920x0_80_0_0_a8a62c44c757f39d4a991d3075f9d6ce.jpg

كشفت وكالة أنباء الإمارات- وام، أن "محمد بن زايد وصل اليوم إلى مدينة شرم الشيخ في زيارة أخوية"، مضيفة أن "الرئيس المصري كان في مقدمة مستقبليه".وقال ابن زايد، إنه "التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، وبحث معه العلاقات الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية"، مؤكدا "حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح المنطقة".من جهته، أكد السيسي، خلال اللقاء، "اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة".وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما".كما تناولت المباحثات عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.واتفق صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي مع القاهرة، في وقت سابق، على استثمار نحو ملياري دولار في مصر، عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك متداول في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المحادثات السرية، قولها إن أحد أجزاء الاتفاق ينص على شراء شركة أبو ظبي القابضة لنحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي.إلى جانب حصة البنك التجاري الدولي، التي شكلت نحو نصف الصفقة الإجمالية، ستشتري "القابضة" حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية، بما في ذلك "فوري".سيكون مثل هذا التمويل موضع ترحيب بالنسبة لمصر، حيث يتعرض الاقتصاد لضغوط متزايدة من جراء موجات الصدمة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.عقد البنك المركزي المصري اجتماعا مفاجئا للجنة السياسية اليوم الاثنين، وقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، في حين تراجعت العملة بشكل حاد.حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الأزمة في أوكرانيا ستؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر بالنسبة لمصر".أقامت مصر والإمارات منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، والتي تدار من خلال صندوق الثروة السيادي المصري وشركة أبو ظبي القابضة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي