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البرلمان الأوروبي يدعو لتحسين العلاقات بين تركيا واليونان
البرلمان الأوروبي يدعو لتحسين العلاقات بين تركيا واليونان
دعا ناتشو سانشيز آمور مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، إلى تحسين العلاقات بين أنقرة واليونان. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:08+0000
2022-03-21T11:08+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مقرر البرلمان الأوروبي أنه ينبغي اغتنام الأجواء "الإيجابية" السائدة حاليا بين أنقرة وبروكسل من أجل تحسين العلاقات "الخاملة" منذ فترة طويلة بين الجانبين.وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إنهاء الجدل الحادث بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الماضي والتركيز على المستقبل.وفي إطار متصل، قال مقرر البرلمان الأوروبي: "يجب اغتنام هذه الفترة لتحسين العلاقات، بما فيها العلاقات بين تركيا واليونان".قبل أيام، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، اتفقا على تحسين العلاقات الثنائية، مضيفة أنهما اتفقا "على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بن البلدين رغم الخلافات".والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-خارجية-تركيا-علاقاتنا-جيدة-مع-روسيا-والحرب-بين-بلدين-جارين-يؤثر-علينا-بشكل-مباشر-1060137194.html
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أخبار الأردن

البرلمان الأوروبي يدعو لتحسين العلاقات بين تركيا واليونان

11:08 GMT 21.03.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي أردوغان يتحدث خلال اجتماع في اسطنبول
الرئيس التركي أردوغان يتحدث خلال اجتماع في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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دعا ناتشو سانشيز آمور مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، إلى تحسين العلاقات بين أنقرة واليونان.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مقرر البرلمان الأوروبي أنه ينبغي اغتنام الأجواء "الإيجابية" السائدة حاليا بين أنقرة وبروكسل من أجل تحسين العلاقات "الخاملة" منذ فترة طويلة بين الجانبين.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير خارجية تركيا: علاقاتنا جيدة مع روسيا والحرب بين بلدين جارين يؤثر علينا بشكل مباشر
أمس, 14:27 GMT
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إنهاء الجدل الحادث بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الماضي والتركيز على المستقبل.
وفي إطار متصل، قال مقرر البرلمان الأوروبي: "يجب اغتنام هذه الفترة لتحسين العلاقات، بما فيها العلاقات بين تركيا واليونان".
قبل أيام، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، اتفقا على تحسين العلاقات الثنائية، مضيفة أنهما اتفقا "على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بن البلدين رغم الخلافات".
والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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