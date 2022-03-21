https://arabic.sputniknews.com/20220321/البرلمان-الأوروبي-يدعو-لتحسين-العلاقات-بين-تركيا-واليونان--1060249980.html
البرلمان الأوروبي يدعو لتحسين العلاقات بين تركيا واليونان
البرلمان الأوروبي يدعو لتحسين العلاقات بين تركيا واليونان
دعا ناتشو سانشيز آمور مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، إلى تحسين العلاقات بين أنقرة واليونان. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:08+0000
2022-03-21T11:08+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مقرر البرلمان الأوروبي أنه ينبغي اغتنام الأجواء "الإيجابية" السائدة حاليا بين أنقرة وبروكسل من أجل تحسين العلاقات "الخاملة" منذ فترة طويلة بين الجانبين.وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إنهاء الجدل الحادث بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الماضي والتركيز على المستقبل.وفي إطار متصل، قال مقرر البرلمان الأوروبي: "يجب اغتنام هذه الفترة لتحسين العلاقات، بما فيها العلاقات بين تركيا واليونان".قبل أيام، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، اتفقا على تحسين العلاقات الثنائية، مضيفة أنهما اتفقا "على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بن البلدين رغم الخلافات".والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-خارجية-تركيا-علاقاتنا-جيدة-مع-روسيا-والحرب-بين-بلدين-جارين-يؤثر-علينا-بشكل-مباشر-1060137194.html
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أخبار الأردن
البرلمان الأوروبي يدعو لتحسين العلاقات بين تركيا واليونان
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دعا ناتشو سانشيز آمور مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، إلى تحسين العلاقات بين أنقرة واليونان.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن مقرر البرلمان الأوروبي أنه ينبغي اغتنام الأجواء "الإيجابية" السائدة حاليا بين أنقرة وبروكسل من أجل تحسين العلاقات "الخاملة" منذ فترة طويلة بين الجانبين.
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إنهاء الجدل الحادث بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الماضي والتركيز على المستقبل.
وفي إطار متصل، قال مقرر البرلمان الأوروبي: "يجب اغتنام هذه الفترة لتحسين العلاقات، بما فيها العلاقات بين تركيا واليونان
".
قبل أيام، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، اتفقا على تحسين العلاقات الثنائية، مضيفة أنهما اتفقا "على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بن البلدين رغم الخلافات".
والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.