https://arabic.sputniknews.com/20220321/زيلينسكي-نقدر-جهود-بينيت-ونتفهم-المصالح-الإسرائيلية-1060153621.html

زيلينسكي: نقدر جهود بينيت ونتفهم المصالح الإسرائيلية

زيلينسكي: نقدر جهود بينيت ونتفهم المصالح الإسرائيلية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه يقدّر جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ويتفهم المصالح الخاصة التي توجّه تل أبيب، وذلك بعد ساعات من... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T06:40+0000

2022-03-21T06:40+0000

2022-03-21T06:40+0000

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جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها زيلينسكي عبر حسابه على "تلغرام"، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ومضى قائلا: "نتفهم السياسة التي تعمل بها إسرائيل. بالطبع لديها مصالحها الخاصة لحماية مواطنيها. نحن نتفهم كل هذا. يحاول بينيت إيجاد طريقة لإجراء محادثات في القدس ونحن ممتنون لذلك".وقال زيلينسكي: "عاجلا أم آجلا سنبدأ محادثات مع روسيا ربما في القدس. هذا هو المكان المناسب لصنع السلام – وذلك ممكن".وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات بعد ساعات قليلة من خطابه عن بعد أمام أكثر من 100 من أعضاء الكنيست والوزراء الذي انتقد فيه إسرائيل لأنها لم تفعل ما يكفي لمساعدة أوكرانيا، قائلا: "اللامبالاة تقتل".وانتقد وزراء بارزون في إسرائيل وأعضاء كنيست محاولات زيلينسكي تشبيه ما يجري في أوكرانيا بما حدث إبان الحقبة النازية، وقالوا إنه يشوه التاريخ، ويطمس أيضا دور بلاده في قتل اليهود خلال أحداث الهولوكوست.وقال هؤلاء الوزراء "مقارنته بالهولوكوست شائنة. لقد ذبح الأوكرانيون اليهود. كان هناك أيضا الصالحين ولكن الغالبية ذبحوا اليهود. لا يجب على زيلينسكي تشويه التاريخ".وقال زيلينسكي خلال خطابه أمام الكنيست: "إسرائيل تعلم جيدا أن نظام صواريخ القبة الحديدية الخاص بها هو الأفضل. يمكنكم أن تسألوا لماذا لم نحصل على أسلحة منكم؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات جدية على روسيا؟ لماذا لا تضغط على الشركات في روسيا؟ عليكم الإجابة عن تلك الأسئلة والتعايش معها. لقد اختار الأوكرانيون قبل 80 عاما وأنقذنا اليهود، شعب إسرائيل، لديك أيضا خيار الآن".

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي