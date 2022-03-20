https://arabic.sputniknews.com/20220320/أكاذيب-واستجداء--ماذا-قال-زيلينسكي-في-خطابه-لأعضاء-الكنيست؟-فيديو-1060143827.html

أكاذيب واستجداء... ماذا قال زيلينسكي في خطابه لأعضاء الكنيست؟... فيديو

أكاذيب واستجداء... ماذا قال زيلينسكي في خطابه لأعضاء الكنيست؟... فيديو

ألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد، خطابا أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن بعد، عاود خلاله الترويج لأكاذيب سابقة، معتبرا أن إسرائيل... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T17:08+0000

2022-03-20T17:08+0000

2022-03-20T17:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست الإسرائيلي

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682621_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e4cb27efb472f540290c63878a829fca.jpg

وقال زيلينسكي في الكلمة التي تم بثها أيضا في ساحة مسرح "هابيما" في تل أبيب "أشكركم جزيل الشكر على دعمكم - أعضاء الكنيست، جميع الحاضرين، الشعب الإسرائيلي بأكمله. أود أن أذكركم بكلمات الأوكرانية التي تعرفونها جيدا، جولدا مائير (رابع رئيس حكومة في إسرائيل) : نريد أن نعيش مع جيراننا، لكنهم يريدون رؤيتنا أمواتا. هذا لا يمنحنا مجالا كبيرا للتسوية"، وفق القناة "13" الإسرائيلية.وادعى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "حرب شاملة وغير عادلة تهدف إلى تدمير شعبنا وبلدنا ومدننا وثقافتنا وأطفالنا".وسعى زيلينسكي إلى استدعاء ذاكرة اليهود ونكأ جراحهم زاعما أن روسيا تستخدم "مصطلحات الحزب النازي".وأضاف "عندما أراد (النازيون) تدمير وإخضاع أوروبا كلها لم يريدوا ترك أي شيء منكم. لقد أطلقوا على ذلك الحل النهائي لمسألة اليهود. تذكرون ذلك جيدا. أنا متأكد من أنكم لن تنسوا أبدا".ومجددا واصل الرئيس الأوكراني الترويج لأكاذيبه التي سبق وتم فضحها على الملأ قائلا: "شعب إسرائيل لقد رأيتم كيف ضربت الصواريخ الروسية كييف، بابي يار. أنتم تعرفون ما هو المكان. أنت تعرفون أي نصب تذكاري هذا لضحايا الهولوكوست".وتابع: "القصف وصل مدينة أومان، المدينة التي يأتي إليها عشرات الآلاف من الإسرائيليين كل عام عند قبر الحاخام نحمان، ماذا سيتبقى من مدننا بعد هذه الحرب المروعة؟ أنا متأكد من أنكم تشعرون بآلامنا".وكان الصحفي الإسرائيلي المخضرم رون بن يشاي قد كشف الشهر الماضي، أن بابي يار وهو موقع يخلد ضحايا المجازر النازية "الهولوكوست" في ضواحي كييف، لم تمسه أي صواريخ روسية كما ادعى وقتها زيلينسكي.وتابع الرئيس الأوكراني في كلمته: "معروف أن القبة الحديدية هي أفضل منظومة دفاعية. أنتم تعرفون كيف تحافظون على مصالحكم، لكن يجب عليكم أيضا حماية يهود أوكرانيا".ومضى قائلا: "أسأل لماذا من المستحيل الحصول على سلاح منكم؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات على روسيا؟ لماذا لا تضغط على الشركات في روسيا؟ عليكم الإجابة على هذه الأسئلة والتعايش معها".وقبيل خطاب زيلينسكي، افتتح رئيس الكنيست ميكي ليفي الحديث، وأعرب عن إدانته للعملية العسكرية، مشددا على "ضرورة عمل كل شيء من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. في أقرب وقت ممكن".وسبق أن طلب زيلينسكي عبر السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، أن يلقي خطابه على شاشة كبيرة أمام النواب الإسرائيليين مجتمعين داخل مقر الكنيست، وهو ما لم يحدث، حيث خرج الكنيست في عطلته الشتوية، ما اضطره إلى القبول بعرض إلقاء خطابه عبر تطبيق "زووم" على النواب في أماكن مختلفة خارج المقر.وحتى الآن، ليس من الواضح كم عدد النواب الإسرائيليين الذين حضروا خطاب زيلينسكي من أصل 120 نائبا في الكنيست.وسبق أن أعلن عضوا الكنيست عوفر كاسيف وعايدة توما سليمان من القائمة المشتركة أنهما لن يستمعا للخطاب.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/زيلينسكي-يوجه-رسالة-بالعبرية-ليهود-العالم-وصحفي-إسرائيلي-يفضح-أكاذيبه-1059373849.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, أخبار أوكرانيا