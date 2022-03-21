https://arabic.sputniknews.com/20220321/فان-دام-يشارك-رامز-جلال-تقديم-برنامجه-للمقالب-في-رمضان-2022-1060247430.html
فان دام يشارك رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب في رمضان 2022
فان دام يشارك رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب في رمضان 2022
أكد المستشار الإعلامي لنجم أفلام الحركة العالمي، فان دام، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاركته الفنان المصري، رامز جلال تقديم برنامجه... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:49+0000
2022-03-21T09:49+0000
2022-03-21T09:49+0000
رمضان
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وقال وليد التلباني في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية إن "الأخبار التي تم تداولها صحيحة بنسبة 99 في المئة، والجمهور على موعد مع مفاجأة كبيرة في شهر رمضان".ولم يؤكد التلباني تواجد فان دام بين المملكة العربية السعودية وإمارة دبي الخليجية بنسبة 100 في المئة لتصوير برنامج رامز جلال لسنة 2022، وذلك لتكتم الممثل البلجيكي حول الإعلان لأي جهة عن هذا الأمر، وارتباطه بعقود وشروط جزائية ضخمة مع الشركة المُنتجة للبرنامج.من ناحية أخرى، طرح رامز جلال، مساء أمس الأحد، أول ملصق دعائي لبرنامج الجديد للمقالب لشهر رمضان 2022، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه بشعر مصبوغ باللون الأخضر.يشار إلى أن جان كلود فان دام شارك الفنان المصري، محمد رمضان، بطولة إعلان لشهر رمضان عام 2019.وجاء إعلان محمد رمضان وفان دام بعنوان "اللهو الخفي"، في المرتبة الثانية بقائمة أكثر إعلانات رمضان 2019 مشاهدة، إذ حقق 7 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط من طرحه.وكان رامز جلال نال تكريما عن برنامجه للمقالب، بحصوله على جائزة "أكثر البرامج مشاهدة" من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار في تركي آل الشيخ، في حفل "Joy"، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مرتضى-منصور-يكشف-عن-أحد-ضحايا-برنامج-رامز-جلال-في-رمضان-2022-1059897267.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رمضان, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
فان دام يشارك رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب في رمضان 2022
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أكد المستشار الإعلامي لنجم أفلام الحركة العالمي، فان دام، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاركته الفنان المصري، رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب، المعروض خلال شهر رمضان للعام الحالي.
وقال وليد التلباني في تصريحات لصحيفة "النهار"
اللبنانية إن "الأخبار التي تم تداولها صحيحة بنسبة 99 في المئة، والجمهور على موعد مع مفاجأة كبيرة في شهر رمضان".
ولم يؤكد التلباني تواجد فان دام بين المملكة العربية السعودية وإمارة دبي الخليجية بنسبة 100 في المئة لتصوير برنامج رامز جلال لسنة 2022، وذلك لتكتم الممثل البلجيكي حول الإعلان لأي جهة عن هذا الأمر، وارتباطه بعقود وشروط جزائية ضخمة مع الشركة المُنتجة للبرنامج.
من ناحية أخرى، طرح رامز جلال، مساء أمس الأحد، أول ملصق دعائي لبرنامج الجديد للمقالب لشهر رمضان 2022، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه بشعر مصبوغ باللون الأخضر.
يشار إلى أن جان كلود فان دام شارك الفنان المصري، محمد رمضان
، بطولة إعلان لشهر رمضان عام 2019.
وجاء إعلان محمد رمضان وفان دام بعنوان "اللهو الخفي"، في المرتبة الثانية بقائمة أكثر إعلانات رمضان 2019 مشاهدة، إذ حقق 7 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط من طرحه.
وكان رامز جلال نال تكريما عن برنامجه للمقالب، بحصوله على جائزة "أكثر البرامج مشاهدة" من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار في تركي آل الشيخ، في حفل "Joy"، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.