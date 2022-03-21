فيسبوك يحظر مستخدمين من الدخول إلى حساباتهم لعدم تنشيطهم "نظام حماية متقدم"
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فوجئ بعض مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بحظرهم من الدخول إلى حساباتهم، وذلك بسبب تجاهلهم رسالة بريد إلكتروني من "ميتا" تطلب منهم تفعيل نظام حماية متقدم.
وفي أوائل الشهر الجاري، تلقى مجموعة من مستخدمي "فيسبوك" رسالة بريد إلكتروني غامضة تشبه البريد العشوائي، وتحمل عنوانا هو "يتطلب حسابك أمانا متقدما من "Facebook Protect"، ويخبرهم أنهم مطالبون بتشغيل ميزة "Facebook Protect" (عن طريق النقر على رابط في البريد الإلكتروني يتضمن إرشادات واجب اتباعها) قبل حلول تاريخ معين هو 17 مارس/ آذار، وإلا سيتم حظرهم من حسابهم، وفقا لموقع "ذا فيرج".
و"Facebook Protect" هو "برنامج أمني مخصص لمجموعات الأشخاص الذين من المرجح أن يتم استهدافهم من قبل قراصنة ضارين، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين الحكوميين"، وفقا لبيان على "فيسبوك".
5 مارس, 07:09 GMT
ومن المفترض أن يقوم نظام الحماية المتقدم بأمور مثل التأكد من مراقبة هذه الحسابات بحثا عن تهديدات قرصنة محتملة، وأنها محمية بواسطة "المصادقة الثنائية".
لكن انتشر على موقع "تويتر" وشبكات اجتماعية أخرى شكاوى من مستخدمين حظرهم "فيسبوك" من الدخول إلى حساباتهم، حتى لو كانت لديهم الضمانات المطلوبة، ويزعم بعضهم أن "المصادقة الثانية" لا تعمل.
Dear @FacebookApp: Your new Facebook Protect, which I didn’t ask for, keeps texting me an identical two-factor verification code, which continues to not work. I’m now effectively locked out of my account. This is heightened security? Guess I’ll spend more time on Twitter… @Meta— Mike Morrell (@RealMikeMorrell) March 18, 2022
this Facebook protect thing is so annoying because it’s not letting me turn it on and I need Facebook for work so I’m really hoping Facebook fixes the stupid code— Daniela (@itzzdaniela) March 16, 2022
كما شكا مستخدمون آخرون من أنهم لم يتمكنوا من اجتياز عملية تفعيل نظام الحماية المتقدم حتى قبل الموعد النهائي، وبالتالي تم حظرهم فعليا من حساباتهم.