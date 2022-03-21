https://arabic.sputniknews.com/20220321/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-محذرا-أعداء-بلاده-أي-خطوة-حمقاء-ستكون-بداية-النهاية-لكم-1060278103.html
قائد القوات البرية الإيرانية محذرا أعداء بلاده: أي خطوة حمقاء ستكون بداية النهاية لكم
قائد القوات البرية الإيرانية محذرا أعداء بلاده: أي خطوة حمقاء ستكون بداية النهاية لكم
أكد قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري أن أي خطوة تمس أمن البلاد ستكون بداية النهاية لأعداء إيران. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T17:33+0000
2022-03-21T17:33+0000
2022-03-21T17:33+0000
أخبار إيران
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال حيدري مخاطبا "أعداء إيران": "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وعليكم أن تدركوا أنه لو صدرت عنكم أي خطوة حمقاء قد تمسّ أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".تصريحات حيدري جاءت خلال تفقده، اليوم الإثنين، قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية، حيث أكد على قوة إيران وقدرتها على حماية أمنها.وقال: "سيتم في غضون الشهرين القادمين إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات".وأشار القائد الإيراني أيضا إلى أن قوات بلاده ستدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/وزير-الدفاع-الإيراني-يتحدث-عن-خطوات-اتخذتها-بلاده-العام-الماضي-عززت-قدراتها-العسكرية-1060265772.html
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أخبار إيران
قائد القوات البرية الإيرانية محذرا أعداء بلاده: أي خطوة حمقاء ستكون بداية النهاية لكم
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أكد قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري أن أي خطوة تمس أمن البلاد ستكون بداية النهاية لأعداء إيران.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا
الإيرانية، قال حيدري مخاطبا "أعداء إيران": "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وعليكم أن تدركوا أنه لو صدرت عنكم أي خطوة حمقاء قد تمسّ أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".
تصريحات حيدري جاءت خلال تفقده، اليوم الإثنين، قوات حرس
الحدود في مدينة زيركوه الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية، حيث أكد على قوة إيران وقدرتها على حماية أمنها.
وكشف قائد القوات البرية في الجيش الايراني عن دخول أسلحة جديدة إلى الخدمة منها طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات.
وقال: "سيتم في غضون الشهرين القادمين إزاحة الستار عن طائرات مسيرة
بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات".
وعن طبيعة تلك المسيرات لفت حيدري إلى أنها طائرات جديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة في مختلف الظروف الجوية.
وأشار القائد الإيراني أيضا إلى أن قوات بلاده ستدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات.