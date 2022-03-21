عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-محذرا-أعداء-بلاده-أي-خطوة-حمقاء-ستكون-بداية-النهاية-لكم-1060278103.html
قائد القوات البرية الإيرانية محذرا أعداء بلاده: أي خطوة حمقاء ستكون بداية النهاية لكم
قائد القوات البرية الإيرانية محذرا أعداء بلاده: أي خطوة حمقاء ستكون بداية النهاية لكم
أكد قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري أن أي خطوة تمس أمن البلاد ستكون بداية النهاية لأعداء إيران. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T17:33+0000
2022-03-21T17:33+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646349_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_1ae990241b7f7d705badc5b5e5413613.jpg
وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال حيدري مخاطبا "أعداء إيران": "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وعليكم أن تدركوا أنه لو صدرت عنكم أي خطوة حمقاء قد تمسّ أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".تصريحات حيدري جاءت خلال تفقده، اليوم الإثنين، قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية، حيث أكد على قوة إيران وقدرتها على حماية أمنها.وقال: "سيتم في غضون الشهرين القادمين إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات".وأشار القائد الإيراني أيضا إلى أن قوات بلاده ستدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/وزير-الدفاع-الإيراني-يتحدث-عن-خطوات-اتخذتها-بلاده-العام-الماضي-عززت-قدراتها-العسكرية-1060265772.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646349_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_f80aee3a2a61b476d2b46b993cc5622d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

قائد القوات البرية الإيرانية محذرا أعداء بلاده: أي خطوة حمقاء ستكون بداية النهاية لكم

17:33 GMT 21.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
تابعنا عبرGoogle news
أكد قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري أن أي خطوة تمس أمن البلاد ستكون بداية النهاية لأعداء إيران.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال حيدري مخاطبا "أعداء إيران": "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وعليكم أن تدركوا أنه لو صدرت عنكم أي خطوة حمقاء قد تمسّ أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده العام الماضي عززت قدراتها العسكرية
14:39 GMT
تصريحات حيدري جاءت خلال تفقده، اليوم الإثنين، قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية، حيث أكد على قوة إيران وقدرتها على حماية أمنها.

وكشف قائد القوات البرية في الجيش الايراني عن دخول أسلحة جديدة إلى الخدمة منها طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات.

وقال: "سيتم في غضون الشهرين القادمين إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات".

وعن طبيعة تلك المسيرات لفت حيدري إلى أنها طائرات جديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة في مختلف الظروف الجوية.

وأشار القائد الإيراني أيضا إلى أن قوات بلاده ستدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала