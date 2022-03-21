https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصر-تعلن-رسميا-أسعار-بيع-رغيف-الخبز-غير-المدعوم-وعقوبات-في-حال-عدم-الالتزام-بها-1060232600.html

مصر تعلن رسميا أسعار بيع رغيف الخبز غير المدعوم وعقوبات في حال عدم الالتزام بها

مصر تعلن رسميا أسعار بيع رغيف الخبز غير المدعوم وعقوبات في حال عدم الالتزام بها

حددت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أسعار بيع الرغيف غير المدعوم من الدولة، للحد من ارتفاع ‏أسعاره، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏ 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T09:16+0000

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وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا نصت مادته الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.كما أشار مدبولي إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 40 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراما.وتنص المادة الثانية من القرار على أن "يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكرر "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر".وأضاف البيان الرسمي أن العمل بأحكام هذا القرار سيستمر لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب، على أن تلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.وجاء قرار مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".ووجه السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير كافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، موجها أيضا بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.

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