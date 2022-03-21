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https://arabic.sputniknews.com/20220321/-ملك-الأردن-يطمئن-على-صحة-العاهل-السعودي-1060154223.html
ملك الأردن يطمئن على صحة العاهل السعودي
ملك الأردن يطمئن على صحة العاهل السعودي
اطمأن ملك الأردن عبد الله الثاني على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T07:19+0000
2022-03-21T07:19+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
ملك السعودية
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وخلال اتصال هاتفي، يوم الأحد، عبّر ملك الأردن عن تمنياته للعاهل السعودي بموفور الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وكان العاهل السعودي قد غادر، يوم الأربعاء الماضي، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.وأفاد الديوان الملكي، في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
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ملك الأردن عبدالله الثاني, ملك السعودية

ملك الأردن يطمئن على صحة العاهل السعودي

07:19 GMT 21.03.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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اطمأن ملك الأردن عبد الله الثاني على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وخلال اتصال هاتفي، يوم الأحد، عبّر ملك الأردن عن تمنياته للعاهل السعودي بموفور الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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وكان العاهل السعودي قد غادر، يوم الأربعاء الماضي، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".
وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
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