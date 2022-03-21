https://arabic.sputniknews.com/20220321/-ملك-الأردن-يطمئن-على-صحة-العاهل-السعودي-1060154223.html
ملك الأردن يطمئن على صحة العاهل السعودي
ملك الأردن يطمئن على صحة العاهل السعودي
اطمأن ملك الأردن عبد الله الثاني على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T07:19+0000
2022-03-21T07:19+0000
2022-03-21T07:19+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
ملك السعودية
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وخلال اتصال هاتفي، يوم الأحد، عبّر ملك الأردن عن تمنياته للعاهل السعودي بموفور الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وكان العاهل السعودي قد غادر، يوم الأربعاء الماضي، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.وأفاد الديوان الملكي، في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-مبعوث-زيلينسكي-أزمة-أوكرانيا-1060109554.html
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ملك الأردن عبدالله الثاني, ملك السعودية
ملك الأردن يطمئن على صحة العاهل السعودي
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اطمأن ملك الأردن عبد الله الثاني على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وخلال اتصال هاتفي، يوم الأحد، عبّر ملك الأردن عن تمنياته للعاهل السعودي بموفور الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
.
وكان العاهل السعودي قد غادر، يوم الأربعاء الماضي، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي
في الرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".
وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".