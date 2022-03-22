https://arabic.sputniknews.com/20220322/التقى-خلاها-السيسي-وبن-زايد-بينيت-ينهي-زيارته-للأراضي-المصرية-1060307385.html

التقى خلاها السيسي وبن زايد... بينيت ينهي زيارته للأراضي المصرية

التقى خلاها السيسي وبن زايد... بينيت ينهي زيارته للأراضي المصرية

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر استمرت يومين، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T14:33+0000

2022-03-22T14:33+0000

2022-03-22T14:33+0000

نفتالي بينيت

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع الزعيمين العربيين في قمة ثلاثية اليوم بمنتجع شرم الشيخ.ووصل بينيت مساء أمس بشكل غير معلن إلى شرم الشيخ حيث التقى السيسي وبن زايد في لقاءين منفصلين، وقضى الليل في المنتجع المصري وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يبيت فيها رئيس وزراء إسرائيلي على أراض مصرية.فيما قال مسؤول إسرائيلي للقناة: "باسثثناء المسألة الإيرانية والاتفاق النووي المتبلور، تحدث بينيت أيضا مع الاثنين (السيسي وبن زايد) بشأن الوضع في أوكرانيا ومحاولته التوسط بين الأطراف".وبحسب القناة، جاءت القمة الثلاثية الأولى من نوعها على وقع التقدم الحاصل في المحادثات النووية مع إيران في فيينا وقرب توقيع اتفاق بين الغرب وطهران، وكذلك المساعي الأمريكية لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي قوبلت برفض جارف من قبل إسرائيل والخليج على حد سواء، وفق تقارير عبرية.وقالت القناة: "تم تنسيق هذا الاجتماع مسبقا، في وقت تذهب التقديرات في إسرائيل إلى أن توقيع الاتفاق النووي هو قرار تم اتخاذه بالفعل – وأنه مرهون الآن بالإيرانيين فقط".وأشارت إلى أن قمة السيسي-بن زايد- بينيت "تتعلق بتعزيز جبهة إسرائيل والإمارات ضد إيران، وأيضا رسالة إلى الإدارة الأمريكية، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة إلى إدارة بايدن في الخليج وإسرائيل".ونقلت القناة عن مصادر سياسية، أن إسرائيل أيضا "تقوم بدور الوسيط بين الإمارات والولايات المتحدة لتهدئة التوترات بين الطرفين"، لافتة إلى أن "واشنطن غاضبة من زيارة بشار الأسد للإمارات ووصفتها بأنها استفزازية، كون الأمريكيين يقاطعون الرئيس السوري".وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن الإمارات غاضبة لأنها تشعر أن هناك عجزا في الدعم الأمريكي في قضية هجمات المتمردين الحوثيين".وكانت الرئاسة المصرية قد أشارت، في بيان لها، أن السيسي "التقى اليوم بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت".وأضافت أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".

https://arabic.sputniknews.com/20220322/الرئاسة-المصرية-تكشف-تفاصيل-لقاء-ثلاثي-جمع-السيسي-وابن-زايد-وبينيت-في-شرم-الشيخ-1060301821.html

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نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي